Pleurez-vous pour dormir en regardant une copie numérique de 5 $ de votre nom

L’un des films d’animation les plus poignants que vous aurez jamais regardés, Your Name m’a fait pleurer quand je l’ai vu pour la première fois dans les cinémas vers 2017. Je l’ai récemment revu avec ma fiancée pour la rattraper sur le catalogue Makoto Shinkai avant d’aller voir Weathering With You, un autre excellent film. Maintenant, il est en vente pour 5 $ sur le Microsoft Store, à peu près le même prix que j’ai payé pour une location.

Votre nom est un drame fantastique romantique de swap de corps animé, qui peut aider à expliquer les larmes. Il se concentre sur un lycéen nommé Taki, qui se réveille brusquement dans le corps d’une fille littéralement du jour au lendemain. La fille, Mitsuha, est fatiguée de vivre à la campagne et aspire à une vie à Tokyo. Heureusement, Taki, le garçon dont elle se réveille, est originaire de la ville.

Vivant par procuration l’un à l’autre, les deux deviennent les amis les plus improbables. Ils ont même fixé des limites, sociales et physiques, en laissant des notes sur les téléphones des autres. À la fin, il n’est pas surprenant que Taki et Mitsuha tombent amoureux. Cependant, les rencontres en personne s’avèrent être une tâche onéreuse.

En cas de conflit, le résultat est à la fois déchirant et gratifiant. Si vous cherchez une soirée cinéma introspective, que ce soit pour apprécier ce que vous avez ou passer à autre chose, Your Name triomphe aux deux extrémités. N’oubliez pas les tissus.

