Plug-in Hébergement Numérique 2019 Christmas Switch eShop vente

Une nouvelle vente de Noël Plug In Digital 2019 a commencé sur le Switch eShop. Les propriétaires de la console de Nintendo peuvent économiser jusqu'à 80% sur certains titres de l'éditeur.

Voici la programmation complète:

Un téléphone perdu normal – 2,99 $ (au lieu de 5,99 $)

Anarcute – 11,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Another Lost Phone: Laura’s Story – 2,99 $ (au lieu de 5,99 $)

Away: Journey to the Unxpected – 8,99 $ (au lieu de 16,99 $)

BAFL: Les freins sont pour les perdants – 1,99 $ (au lieu de 4,99 $)

Bombslinger – 4,99 $ (au lieu de 11,99 $)

Hommes costauds en mer – 6,49 $ (au lieu de 9,99 $)

Enterrez-moi, mon amour – 0,99 $ (au lieu de 4,99 $)

Dead in Vinland: True Viking Edition – 19,99 $ (au lieu de 27,99 $)

DragoDino – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Dungeon Rushers – 2,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Survol – 9,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Pack Indie Gems: Édition Explosions – 26,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Sports instantanés – 19,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Kill The Bad Guy – 3,49 $ (au lieu de 6,99 $)

Knights of Pen & Paper 2 Deluxiest Edition – 7,99 $ (au lieu de 12,99 $)

Pack Chevaliers de plume et papier – 14,99 $ (au lieu de 22,49 $)

Knights of Pen and Paper +1 Deluxier Edition – 7,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Lethis: Path of Progress – 17,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Chantons 2018 – 19,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Chantons 2019 – 31,99 $ (au lieu de 39,99 $)

Lost in Harmony – 1,99 $ (au lieu de 6,99 $)

Histoires de téléphones perdus – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Momonga Pinball Adventures – 3,59 $ (au lieu de 5,99 $)

Ma ferme – 4,99 $ (au lieu de 9,99 $)

NeuroVoider – 5,99 $ (au lieu de 13,99 $)

Old School Musical – 6,49 $ (au lieu de 12,99 $)

Pack RPG Old School – 22,49 $ (au lieu de 29,99 $)

Pankapu – 4,99 $ (au lieu de 11,99 $)

PictoQuest – 7,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Forme du monde – 5,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Skelittle: une fête géante! – 8,99 $ (au lieu de 9,99 $)

Splasher – 4,49 $ (au lieu de 14,99 $)

Steredenn: Binary Stars – 4,99 $ (au lieu de 12,99 $)

Super Rocket Shootout – 1,99 $ (au lieu de 9,99 $)

The Next Penelope – 1,99 $ (au lieu de 12,99 $)

Transcription – 1,49 $ (au lieu de 7,99 $)

Nuit blanche – 2,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Zombie Night Terror – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Vous pouvez profiter des offres énumérées ci-dessus jusqu'au 31 décembre à 23 h 59 PT / 1er janvier à 2 h 59 HE.

Source: Switch eShop

