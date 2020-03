Plus de 20 millions de personnes étaient sur Steam aujourd’hui, car quoi d’autre allons-nous faire

Avec de plus en plus de personnes dans le monde étant invitées à travailler et à rester à la maison, il est probable que Steam obtiendra un entraînement. Mais même en tenant compte de cela, ces chiffres des dernières 24 heures sont autre chose.

Plus tôt dans la journée, le service de Valve a établi un nouveau record d’utilisateurs simultanés avec un peu plus de 20 millions de personnes connectées, avec un pic d’un peu moins de 6,4 millions de personnes jouant activement à un jeu.

Sur ces 6,4 millions, un peu plus d’un million jouaient à un seul jeu: Counter-Strike, qui a lui-même établi un nouveau record au cours des deux derniers jours, franchissant cette étape à sept chiffres pour la première fois de son histoire.

Les autres meilleurs jeux joués étaient DOTA 2 (700k), Rainbow Six Siege (196k), Path of Exile (115k) et Grand Theft Auto V (173k).

Ce sont tous de très gros chiffres, mais comme ce verrouillage du coronavirus continue de s’approfondir, nous pouvons probablement nous attendre à ce qu’il soit rompu dans les jours à venir. Puis cassé à nouveau, à plusieurs reprises.

