Plus de 200 vieux Pokémon sont ajoutés au Dex national de Sword And Shield

Vous le savez, nous le savons, tout le monde le sait: la décision de Game Freak de couper une grande partie de la liste complète de Épée et bouclier Pokémon a causé énormément de controverse avant le lancement des jeux. Il semble cependant que le développeur Pokémon ait commencé à faire demi-tour en révélant que plus de 200 anciens favoris reviendront.

Les nouvelles proviennent de Pokémon Direct d’aujourd’hui; tout en discutant de l’immense Pass d’extension qui a été annoncé pour Sword and Shield, Shigeru Ohmori de Game Freak a déclaré que “200+ Pokémon bien connus” devraient revenir.

Nous n’avons pas une liste complète des 200 spéciaux choisis, mais cette section du Direct a été développée dans un communiqué de presse officiel. Nous avons pensé partager cela avec vous ci-dessous:

PLUS DE POKÉMON PASSÉ DISPONIBLES À OBTENIR DANS POKÉMON SWORD ET POKÉMON SHIELD

De nombreux Pokémon qui n’apparaissaient pas à l’origine dans l’épée Pokémon et le bouclier Pokémon s’installent sur l’île d’Armure et dans la toundra de la Couronne. Les formateurs rencontreront un éventail vivant de Pokémon divers, des Pokémon légendaires nouvellement découverts et des nouvelles formes régionales aux Pokémon familiers qui ont été vus vivant dans d’autres régions.

Des mises à jour gratuites sont également prévues pour Pokémon Sword et Pokémon Shield pour coïncider avec la sortie de ces extensions. Des mises à jour sont prévues les mêmes jours que les extensions de l’île d’Armure et de la couronne de toundra. Chacune de ces mises à jour permettra aux joueurs qui n’ont pas acheté de carte d’extension de recevoir des Pokémon qui seront ajoutés via les extensions de l’île d’Armure et de la couronne de toundra par des moyens tels que le commerce.

Si vous ne voulez pas débourser pour le nouveau pass d’extension, vous pouvez toujours obtenir le nouveau (mais ancien) mon dans votre copie de Sword and Shield. Comme indiqué dans la déclaration ci-dessus, une mise à jour gratuite pour tous les joueurs vous permettra d’échanger avec des joueurs qui possèdent le nouveau contenu, et vous pourrez également récupérer des Pokémon qualifiés en utilisant le prochain Accueil Pokémon un service.

Êtes-vous satisfait de la décision de ramener un peu plus de National Dex? Êtes-vous ennuyé qu’ils n’étaient pas là depuis le début, ou allez-vous prendre ce que vous pouvez obtenir? Discutons de tout ce qui concerne Pokémon dans les commentaires.

.