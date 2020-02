Plus de 36 000 jeux Flash ont été enregistrés et sont désormais jouables hors ligne

Gif: BlueMaxima / Flashpoint (YouTube)

Pendant longtemps, Internet a été rempli de jeux et d’animations tous intégrés en Flash. Mais à la fin de cette année, Flash mourra car presque tous les principaux navigateurs Web supprimeront le support Flash le 31 décembre 2020. Heureusement, tout ce contenu ne sera pas perdu grâce à Flashpoint, un projet qui a sauvé plus de 36 000 jeux Flash disparaître pour toujours.

En 2017, Adobe a annoncé qu’il cesserait de prendre en charge Flash fin 2020. La société a passé les trois dernières années à travailler avec d’autres entreprises technologiques comme Facebook, Apple, Microsoft et Google pour rendre la transition aussi fluide que possible. Et bien que de nombreux jeux et applications soient passés à HTML5 ou Unity, de nombreux autres jeux n’ont pas fait le saut vers une technologie plus récente et plus sûre. Et avec moins d’un an, la plupart ne le feront jamais.

C’est là que Flashpoint intervient pour sauvegarder une énorme partie de l’histoire du jeu. Flashpoint utilise une technologie open source pour permettre aux gens de télécharger et de jouer une grande liste de jeux et d’animations. La liste complète contient un peu plus de 36 000 jeux et vous pouvez suggérer de nouveaux jeux à ajouter si quelque chose que vous aimez n’est pas ici.

Les personnes qui dirigent ce projet retireront des jeux si le titulaire du droit d’auteur ou le créateur original le demande, mais il semble que cela ne se passe pas beaucoup. Qui est genial. Les jeux flash peuvent sembler des mini-jeux stupides et étranges aujourd’hui, mais il y a dix ans, ils constituaient probablement la moitié des jeux auxquels j’ai joué. Si vous êtes allé à une école avec un laboratoire informatique à tout moment au cours des 15 dernières années, vous avez probablement passé beaucoup trop d’heures à jouer à des jeux Flash sur des sites comme Miniclip.

Et bien que les jeux Flash ne soient peut-être pas aussi impressionnants aujourd’hui, ils sont toujours une partie importante de l’histoire du jeu. Ces petits jeux Web peuvent être directement liés à l’essor ultérieur des jeux mobiles et indépendants et ont aidé de nombreux créateurs à se familiariser avec la construction et la création de jeux vidéo.

Sur le site Web de Flashpoint, vous pouvez trouver une section où vous pouvez télécharger la collection complète. Il prend près de 290 Go d’espace, mais vous pouvez également télécharger une version plus petite qui télécharge uniquement les jeux pendant que vous les jouez si vous souhaitez économiser de la place sur votre disque dur.

