Plus de 40% des propriétaires de commutateurs aux États-Unis ont un autre système de jeu vidéo

Pendant la période des fêtes, l’analyste de l’industrie des jeux vidéo NPD, Mat Piscatella, a partagé des données intéressantes sur les tendances logicielles et matérielles en Amérique. Selon les enquêtes PlayerPulse du NPD Group, plus de 40% des propriétaires de Switch situés aux États-Unis possèdent une PlayStation 4 et / ou une Xbox One.

Piscatella explique ensuite comment la Nintendo Switch “n’est pas un substitut” à l’un ou l’autre système et est en fait complémentaire. Ci-dessous son explication complète via Twitter:

Pour plus de clarté, supplémentaire dans ce contexte signifie achat supplémentaire (additif / incrémental). Ce terme ne fait pas référence aux préférences des joueurs.— Mat Piscatella (@MatPiscatella) 2 janvier 2020

Il note également comment il ne voit pas les lancements de matériel de nouvelle génération avoir un impact significatif sur les ventes de Switch en 2020. Piscatella a expliqué l’élan actuel des ventes du Switch, dans une récente interview avec GamesIndustry.biz:

Nintendo Switch restera en tête dans l’espace matériel, peut-être en 2022.

Cependant, il a continué à mentionner comment l’industrie, en général, pouvait voir une baisse des ventes de matériel, alors que la PlayStation 4 et la Xbox One mettaient fin à leur cycle de vie. Heureusement, la croissance des commutateurs a pu compenser certaines de ces baisses en 2019, mais il est peu probable que cela se poursuive cette année.

