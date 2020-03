Plus de 50 000 tricheurs ont été définitivement bloqués de CoD: Warzone

Par Sebastian Quiroz

31/03/2020 15 h 38

La tricherie n’est pas, n’a jamais été et ne sera jamais acceptée dans Call of Duty: Warzone. Dans un communiqué officiel, Activision a révélé que plus de 50 000 comptes ont été bloqués en permanence, parce qu’ils ont pratiqué une sorte de tricherie dans cette bataille royale.

Infinity Ward détaille également comment il surveille les tricheurs et comment l’équipe de sécurité du développeur travaille 24 heures sur 24 pour émettre des pénalités. L’essence est que le processus de déclaration sera plus rapide et plus de gens attraperont à tous ceux qui commentent ces actes interdits. Infinity Ward dit qu’il mettra régulièrement à jour les numéros d’interdiction.

Le message est fort et clair. Une bataille royale consiste à survivre et à surmonter toutes sortes d’adversités pour gagner. Dans ce jeu appelé la vie, les tricheurs sont les premiers à être éliminés, au moins en ce qui concerne Activision et Infinity Ward. Espérons que ce nombre n’augmente pas et que tous les joueurs parviennent désormais à se comporter.

En parlant de Call of Duty, Modern Warfare 2 Campaign Remastered est maintenant disponible sur PS4 en exclusivité temporaire. Cependant, en Russie, ce jeu n’a pas été publié par Sony et arrivera dans ce pays jusqu’au 30 avril avec les versions Xbox One et PC.

