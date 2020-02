Plus de cartes à échanger Pokémon Épée et Bouclier viennent avec la nouvelle extension ‘Rebel Clash’

La société Pokémon a dévoilé aujourd’hui la deuxième extension de Épée et bouclier Pokémon cartes à échanger. Le nouvel ensemble s’appellera «Rebel Clash».

Des dizaines de Pokémon récemment découverts dans la région de Galar apparaîtront dans le nouvel ensemble, qui devrait sortir dans le monde entier le 1er mai. Le premier set, simplement appelé “ Pokémon TCG: Sword & Shield ”, est sorti plus tôt ce mois-ci.

Comme toujours, la nouvelle extension arrivera dans les magasins sous la forme de booster packs, de decks à thème, de Elite Trainer Boxes et de collections spéciales. La nouvelle série continue d’introduire de nouvelles cartes Pokémon V et Pokémon VMAX telles que Toxtricity VMAX, qui est basée sur Gigantamax Toxtricity de Sword et Shield on Switch.

Voici quelques faits saillants qui devraient apparaître dans la nouvelle collection Pokémon TCG (qui contiendra plus de 190 cartes au total):

16 Pokémon V tels que Toxtricity V, Dubwool V, Boltund V et Sandaconda V — plus 14 Pokémon V plein art

Sept Pokémon VMAX, y compris les dernières évolutions du premier partenaire Pokémon de Galar, ainsi que Copperajah VMAX et Dragapult VMAX

Plus de 15 cartes Formateur et quatre cartes Supporter artistiques

Quatre nouvelles cartes Énergie spéciale

Au lancement, les cartes du nouvel ensemble seront disponibles dans l’application Pokémon TCG Card Dex, si vous souhaitez parcourir votre collection numériquement. Si vous avez la chance de vivre à proximité, vous pourrez également vous familiariser avec les nouvelles cartes en participant à des tournois d’avant-première. Ceux-ci peuvent être trouvés chez les détaillants participants – le site officiel devrait vous aider à trouver des événements locaux.

Êtes-vous un collectionneur de cartes Pokémon passionné? Excité pour encore plus de cartes? Nous ne savons pas comment on peut les rassembler tous!

.