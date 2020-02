Plus de compétitions Overwatch ont été suspendues en raison du coronavirus

Bien qu’en Occident le coronavirus n’ait causé que quelques inconvénients liés à la participation de certaines entreprises à certains événements, en Asie, les choses sont bien pires. Le mois dernier, Blizzard a annoncé l’annulation de plusieurs compétitions Overwatch en Chine en raison de la maladie, Maintenant, les jeux prévus en Corée du Sud ont également été suspendus.

La ligue a informé les fans des annulations via Twitter. Pour sa part, Blizzard n’a pas encore annoncé quand et où le affrontements reporté, mais il le fera à une date “ultérieure”.

«Pour protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, de nos fans et de notre personnel, nous annulons les plans d’organisation de matchs. [Overwatch League 2020] en Corée du Sud dans les semaines 5, 6 et 7, y compris l’événement à domicile SeoulDyasty. “

Afin de protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, fans et personnel, nous annulons les plans pour organiser des matchs # OWL2020 en Corée du Sud aux semaines 5, 6 et 7, y compris l’événement à domicile @SeoulDynasty.

Nous partagerons plus d’informations sur quand et où les matchs auront lieu ultérieurement.

– Overwatch League (@overwatchleague) 24 février 2020

Les matchs chinois précédemment annulés avaient été reprogrammés en Corée du Sud en mars; maintenant, ils devront à nouveau reprogrammer, tout comme les affrontements initiaux du pays asiatique. Actuellement, les Centers for Disease Control and Prevention en Corée du Sud disent que Il y a un total de 833 cas confirmés de coronavirus dans le pays. En conséquence, six personnes sont décédées.

Sur des sujets connexes, comme Facebook et PlayStation, Kojima Productions ne participera pas à GDC à titre préventif.

Via: Overwatch League

