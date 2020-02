Plus de contenu Cuphead arrivera dans Super Smash Bros. Ultimate!

L’une des surprises les plus agréables laissées par le début de 2020 a été d’apprendre que Super Smash Bros.Ultimate, le jeu de combat exclusif pour Nintendo Switch, a ouvert les portes au contenu de Cuphead. Si ce qui est arrivé à ce moment vous a semblé peu, sachez qu’ils ont déjà annoncé plus de nouvelles sur le jeu Studio MDHR pour Super Smash Bros.Ultimate.

À travers une publication sur Twitter, le compte japonais Super Smash Bros a annoncé qu’il y aura un nouvel événement de conseil spirituel, qui sera axé sur Cuphead. Cela signifie que les joueurs auront la possibilité d’entrer dans le jeu et d’accéder à des défis qui les récompenseront avec les esprits Cuphead, Mugman, The Devil et King Dice. Pour le moment, on ne sait pas quelles seront les caractéristiques de ces invités spéciaux.

Cet événement de planche à l’esprit sera disponible au Super Smash Bros.Ultimate du 14 au 19 février. De cette façon, vous aurez 5 jours pour entrer dans le jeu et terminer les batailles qui vous donneront les esprits des personnages les plus emblématiques de Cuphead.

【ス ピ リ ッ ツ イ ベ ン ト】

2/14 (金) か ら 5 日間 、 「カ ー ト ゥ ン tête Cuphead 登場」 を 開 催 pic tw pic tw tw tw tw tw tw tw tw tw tw tw tw tw tw tw tw tw tw uVdnbnAI1J

– 大乱 闘 ス マ ッ シ ュ ブ ブ 【ス マ @ ラ 公式 @ (@SmashBrosJP) 12 février 2020

Qu’avez-vous pensé de ce nouvel événement du Spirit Board? Allez-vous y participer? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous profitons du fait que nous avons parlé de Super Smash Bros.Ultimate pour vous rappeler que vous aurez un deuxième pack de contenu téléchargeable. D’un autre côté, vous devez savoir que, selon une nouvelle rumeur, Disney a refusé de laisser Sora, la protagoniste de Kingdom Hearts, rejoindre Super Smash Bros.Ultimate.

Super Smash Bros.Ultimate est disponible sur Nintendo Switch depuis la fin de 2018. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de combat en cliquant ici.

.