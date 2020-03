Plus de créatures légendaires apparaîtront dans Pokémon GO

Une nouvelle étape dans le jeu compétitif pour les joueurs de Pokémon GO est sur le point de commencer et représentera un grand défi pour tous les dresseurs de Pokémon, qui tenteront d’être les meilleurs du monde. Pour y parvenir, il sera nécessaire d’avoir une équipe solide, donc Niantic a révélé que plus de Pokémon légendaires seront disponibles pour une durée limitée.

Dans le cas où vous pensiez que tous les Pokémon légendaires qui apparaîtront en mars n’étaient pas suffisants, nous vous informons qu’il y en aura plus, car aujourd’hui Niantic a annoncé que plus de créatures de ce type seront à nouveau disponibles et étonnamment dans les Raids. Plus précisément, le développeur a annoncé le Pokémon Iron and Moon, Registeel et Cresselia, respectivement, mais on ne sait pas si d’autres les rejoindront.

Si vous voulez capturer ces Pokémon, vous devrez être très actif à partir de demain, 10 mars, car à partir de 8h00 (heure locale), ils commenceront à apparaître plus probablement dans les raids.

Au cas où vous l’auriez manqué: Vous voudrez vous préparer à gagner dans la GO Fighting League, car il y aura des prix intéressants.

Comment battre Registeel et Cresselia?

Registeel est du type Steel, donc il est très faible contre Pokémon Fighting, Earth and Fire, donc nous vous recommandons de prendre n’importe quelle créature de ce type, comme Machamp, mais si vous voulez augmenter vos chances de victoire, vous voudrez peut-être prendre un Groudon, qui connaît les mouvements dévastateurs de la Terre et du Feu.

Cresselia, d’autre part, est un type psychique, donc cela ne devrait pas vous coûter beaucoup de travail pour la battre avec Pokémon Bug, Ghost ou Sinister. Dans le cas où vous avez Mewtwo ou Darkrai, nous vous recommandons de les prendre, car ils connaissent certains mouvements Ghost ou Sinister, à part le fait qu’ils sont puissants légendaires.

Pour vous aider à vous préparer à la #GOBattle League, les Pokémon compétitifs dans les batailles d’entraînement, comme Registeel et Cresselia, arrivent en raids. Préparez-vous à les combattre à partir du 10 mars à 8 h. heure locale 🥊 pic.twitter.com/u9QXTDEvQH

– Pokémon GO (@PokemonGoApp) 9 mars 2020

Comment recevez-vous ces nouvelles? Êtes-vous impatient du retour de ces 2 raids légendaires? Dites-le nous dans les commentaires.

La GO Fighting League donnera également la chance d’obtenir une nouveauté légendaire en remportant plusieurs combats. Nous saisissons cette occasion pour vous informer que la journée communautaire de mars aura lieu très bientôt et que le protagoniste sera une créature psychique de Kanto.

Pokémon GO est disponible sur mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez notre mini-site.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.