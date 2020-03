Plus de jeux à venir sur Xbox Game Pass à partir de demain

Enfermé avec presque rien à faire? Ne vous inquiétez pas, Microsoft a la solution parfaite pour vous. À partir de demain, d’autres jeux seront ajoutés au Xbox Game Pass, à la fois dans sa version console et sur PC. Vous pouvez désormais mieux survivre à cette quarantaine.

Dès demain, le 19 mars, les fans d’aviation et de jeux de simulation pourront profiter d’Ace Combat 7: Skies Unknown. Mais ce n’est pas tout, puisque BLEEDING EDGE, The Surge 2, Kona et Power Rangers: Battle for the Grid arrivera dans les prochains jours.

19 mars:

-Ace Combat 7: Ciel inconnu

-Kona

-The Surge 2 (amélioré pour Xbox One X)

24 mars:

-BEDEDING EDGE (amélioré pour Xbox One X et la fonction Play Anywhere)

26 mars:

-Power Rangers: Battle for the Grid

✅ Nouveaux jeux

✅ Avant la fin du mois

✅ Dans @XboxGamePass

Rejoignez #XboxGamePassUltimate maintenant: https://t.co/PpR8Q2tOpU pic.twitter.com/Ty3UcqPsDF

– Xbox México (@XboxMexico) 18 mars 2020

Vous n’avez pas de Xbox One? Ensuite, vous pouvez profiter de Game Pass sur PC. Outre BLEEDING EDGE, The Surge 2 et Power Rangers: Battle for the Grid, Les utilisateurs de cette plateforme pourront également profiter d’Astrologaster, un jeu narratif avec des notes de comédie. Microsoft a assuré que ces jeux arriveront à ce service sur PC dès que possible, donc pour le moment il n’y a pas de date précise.

Si vous ne disposez pas d’un Xbox Game Pass, Microsoft offre trois jeux pour Xbox One et Xbox 360. De même, Gears 5 aura de meilleurs visuels de “nouvelle génération” sur la nouvelle Xbox.

Via: Xbox

