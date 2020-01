Plus de jeux ont besoin d’écrans de chargement comme Dragon Quest Builders 2

Les écrans de chargement sont souvent nuls. Ils sont un élément nécessaire pour jouer à des jeux vidéo volumineux et complexes, mais ils interrompent souvent le déroulement d’un jeu. Parfois, les jeux trouvent des choses amusantes ou intéressantes à faire avec ces attentes. Dragon Quest Builders 2 utilise ces écrans pour présenter les créations des utilisateurs et je l’adore tellement.

J’ai joué beaucoup de DQB2 récemment. J’ai raté de jouer l’an dernier et je le regrette. Si j’avais joué à ce jeu d’aventure RPG Minecraft-ish l’année dernière, je l’aurais facilement placé sur ma liste officielle GOTY. Mais je le joue maintenant et je le creuse. (CREUSER. Comprendre?! Comme la façon dont vous creusez et minez des blocs dans le jeu … Continuez.)

Il n’y a pas beaucoup d’écrans de chargement dans DQB2 et lorsqu’ils apparaissent, ils sont généralement terminés rapidement. Mais lors du premier chargement d’un monde, un temps de chargement assez long se produit. Au lieu d’avoir simplement un écran noir ou un logo, DQB2 utilise ce temps pour montrer des créations et des captures d’écran faites par les utilisateurs. C’est l’utilisation parfaite d’un écran de chargement.

Chaque fois que je démarre Dragon Quest Builders 2, je suis accueilli par de merveilleuses créations de joueurs. J’ai toujours hâte de voir ce que je vais voir cette fois et souvent ils m’inspirent pour construire quelque chose de cool ou explorer davantage le jeu. À tout le moins, ils me donnent souvent envie de jouer plus pour pouvoir déverrouiller tous les blocs et objets sympas que je vois dans les captures d’écran.

Les écrans de chargement reposent souvent sur des astuces de jeu aléatoires ou des illustrations. Ils ne sont ni amusants ni inspirants. Ce ne sont que ces pauses entre le gameplay. Les choses que vous détestez ou évitez même. J’ai perdu le compte du nombre de fois où j’ai évité de faire quelque chose dans un jeu parce que je savais que cela conduirait à un long écran de chargement.

Mais je suis vraiment excité à chaque fois que je charge DQB2. J’ai hâte de voir quelle capture d’écran aléatoire et géniale je serai servi cette fois. Bien sûr, tous ces écrans et bien plus sont disponibles à tout moment dans le jeu. Mais le faire tomber au hasard sur vos genoux à chaque fois que vous démarrez le jeu est un bon moyen d’impliquer tout le monde dans la communauté. Il permet également aux créations cool d’attirer plus d’attention.

Aujourd’hui, de nombreux jeux vous permettent de prendre des captures d’écran dans le jeu avec des outils de caméra sophistiqués. Mais la plupart du temps, ils sont simplement partagés sur Twitter ou Instagram. Au lieu de cela, je souhaite que plus de jeux, comme DQB2, prennent des captures d’écran des joueurs et les incorporent davantage dans le jeu.

Je veux dire, je souhaite juste que plus de jeux soient aussi bons que Dragon Quest Builders 2 en général, mais en particulier les écrans de chargement.

