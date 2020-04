Plus de jeux PlayStation 5 seront dévoilés en juillet

Par Rodolfo León

Il y a beaucoup de choses que nous voulons savoir sur la Playstation 5, tout comme sa conception finale, son prix, sa date de sortie et bien sûr ses jeux. Même si Sony Restez silencieux sur ces trois premiers points, heureusement nous n’aurons pas à attendre longtemps pour connaître les titres que nous allons pouvoir jouer dans cette prochaine console.

L’édition la plus récente du Magazine PlayStation officiel Il est déjà disponible sous forme numérique, et il mentionne spécifiquement que pour la publication de juillet, ils couvriront certains des jeux qui feront leurs débuts en PS5:

“La prochaine génération commencera dans la prochaine édition, car nous allons révéler les derniers jeux à sortir sur PS5, et la façon dont ils vont être joués.”

Il y a eu plusieurs rumeurs indiquant que Sony ont l’intention de révéler la PS5 en mai, et il serait certainement logique de connaître la console en premier et un mois plus tard pour connaître les jeux qui y seront proposés. Bien sûr, la crise des coronavirus signifie que le schéma du géant japonais pourrait changer à tout moment et nous vous recommandons de ne pas vous exciter jusqu’à ce que vous ayez quelque chose d’officiel.

.