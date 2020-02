Plus de la moitié des meilleurs vendeurs de vapeur de janvier ont été fabriqués en Asie

Plus de 50% des 20 jeux les plus vendus qui ont été lancés sur Steam en janvier ont été fabriqués en Asie.

C’est selon le rapport mensuel de Valve, qui montre que huit titres ont été réalisés par des studios japonais, dont Dragon Ball Z, Altelier, Utawarerumono et Super Robot Wars. Plus de la moitié de ces titres ont également été lancés sans localisation en anglais au lancement, ce qui est surprenant compte tenu de l’ampleur de l’audience de cette langue au lancement. Cela dit, au début de 2020, il a été révélé que le chinois simplifié était la langue la plus populaire sur Steam, sortant des données de la plus récente enquête sur le matériel de Valve.

Pendant ce temps, la Chine avait deux titres dans le Top 20; Sans de Salzaar et Paranormal HK, tandis que Talesshop en Corée du Sud a sorti Some Some Convenience Store, tandis que Studio 8 a déployé Astellia

Valve souligne que ces fortes ventes pourraient être en partie dues au Nouvel An lunaire en Chine, qui a eu lieu en janvier et a également fait l’objet d’un événement de vente sur Steam.

“Chaque mois, il est remarquable de voir à quel point la représentation des développeurs est diversifiée dans le monde entier. Au cours des six derniers mois seulement, les meilleures versions ont été développées dans plus de 30 pays différents sur les six continents”, a écrit Valve.

“Cette diversité garantit que peu importe où les joueurs vivent, il est facile de trouver des jeux avec une langue familière, des références régionales de la culture pop, des thèmes et des paramètres locaux et toutes sortes d’autres variétés qui n’existeraient tout simplement pas si les développeurs venaient tous d’une même région. Les nouvelles versions de janvier ont apporté une quantité surprenante de contenu d’une région en particulier. Plus de la moitié des meilleures versions de janvier ont été développées en Asie, avec huit titres provenant d’équipes de développement japonaises. “