Plus de nouvelles de la Xbox Series X? Nous n’aurons pas à attendre l’E3 2020 pour en savoir plus

Microsoft laisse la porte ouverte à plus de nouvelles et un initié avertit que des jours passionnants arrivent.

Shinobi602, un initié bien connu de l’industrie réputée, a assuré à travers un message dans les forums ResetEra que depuisMicrosoftIls n’ont pas l’intention d’attendre l’E3 2020 pour continuer à présenter les nouvelles de la Xbox Series X. En fait, la société elle-même a laissé la porte ouverte dans sa déclaration d’hier pour continuer à partager les nouvelles “à mesure que nous nous rapprochons” de la foire de Los Angeles.

Quand? Y aura-t-il des événements spéciaux? L’informateur n’a pas voulu entrer dans les détails, mais il a assuré que le ruissellement des nouvelles du géant de la technologie de Redmond se poursuivra d’ici juin, le mois de célébration de l’E3 2020.“Ce sont des jours très excitants”, A déclaré Shinobi602 sur le site Web bien connu.

Phil Spencer promet une promotion Xbox Series X ouverte et transparenteMicrosoft est très susceptible de profiter des rendez-vous à venir pourapprofondir les avantages techniques, fonctionnels et de service de la plateforme, ne laissant que l’attente de l’E3 2020 pour officialiser le prix et la date de sortie ainsi que, bien sûr, présenter une grande batterie de jeux vidéo pour la console. Et de la part de la société américaine, les mots de Phil Spencer, patron de Xbox, veulent être entièrement ouverts et transparents avec la promotion de la Xbox Series X.

Mais alors que ces prochaines annonces arrivent de 3D Games, nous avons fait un examen complet des principales nouvelles de la Xbox Series X dictées jusqu’à présent.

