Plus de Pokémon deviendront des figurines Funko Pop!

Il ne fait aucun doute que la ligne de figurines Funko Pop! C’est l’une des plus réussies aujourd’hui, car de nombreuses propriétés sont devenues des personnages de cette classe. Si vous êtes l’un des collectionneurs de ces figurines, cette nouvelle vous intéressera, car aujourd’hui les prochaines figurines ont été dévoilées, ce qui attirera également l’attention des fans de Pokémon et de Shantae.

A travers son site internet, Funko a annoncé que le prochain Pokémon rejoindra la collection Funko Pop! seront les 3 Pokémon de Kanto Vulpix, M. Mime et le puissant Mewtwo, en plus de la phase d’évolution précédente de Pikachu, Pichu.

Mais la nouvelle ne s’est pas arrêtée là, car la société a également révélé qu’un autre personnage recevra le Funko Pop! Ce sera l’héroïne de Sequin Land, Shantae, de la série homonyme WarForward.

La société n’a pas révélé quand ces objets de collection seront disponibles, mais devraient l’être bientôt. Le prix n’a pas été précisé non plus, mais comme vous pouvez le voir, ce sont des figurines Funko Pop! Avec un design normal, nous ne doutons donc pas qu’ils coûtent entre 11 $ et 15 USD.

Nous vous laissons avec une image des objets de collection ci-dessous.

À venir: Pop! Jeux: Pokémon https://t.co/haQp7cJ19N @Pokemon #pokemon #funko #pop #funkopop pic.twitter.com/pv2RC6QNyS

– Funko (@OriginalFunko) 6 février 2020

Bientôt: Pop! Jeux: Shantaehttps: //t.co/oobUqauCks@WayForward #wayforward #shantae #funko #pop #funkopop pic.twitter.com/A5XeJtUfQ6

– Funko (@OriginalFunko) 6 février 2020

Maintenant que vous les avez vus, dites-nous, quel design avez-vous le plus aimé? Achèterez-vous une figurine? Vous attendiez-vous à voir un Funko Pop! du génie Shantae? Partagez votre opinion dans les commentaires.

Si vous êtes un fan de ce genre d’objets de collection, vous ne voudrez pas manquer les autres personnages Pokémon Evoli, Pikachu, Squirtle et Charmander. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Funko Pop! Si vous consultez cette page.

