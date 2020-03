Plus de quatre vidéos lors d’une conférence seront disponibles – HITC

Microsoft

L’option d’avoir plus de quatre vidéos disponibles lors d’une réunion ou d’une conférence sur les équipes Microsoft deviendra éventuellement disponible.

En raison de la pandémie actuelle qui a entraîné l’arrêt de la Premier League et d’autres sports, les gens sont encouragés à s’isoler, ce qui signifie travailler à domicile. Cela a conduit des gens à essayer d’utiliser des applications qu’ils ne connaissent pas, comme Microsoft Teams, dans lesquelles de nombreux nouveaux utilisateurs se demandent s’il est possible d’avoir plus de quatre vidéos visibles lors des conférences et des réunions.

Il existe un tas d’applications sur PC et mobile que vous pouvez utiliser lorsque vous travaillez à domicile pour augmenter votre productivité et votre communication. Ces applications incluent Slack, Zoom et Freedom, mais il existe également Microsoft Teams comme une autre option gratuite.

Pour ceux d’entre vous qui ont choisi d’utiliser Microsoft Teams et se demandent s’il est possible de tenir des réunions avec plus de quatre vidéos, vous trouverez ci-dessous la réponse à votre dilemme.

Les équipes Microsoft peuvent-elles avoir plus de quatre vidéos lors d’une réunion ou d’une conférence?

Non, Microsoft Teams ne peut pas avoir plus de quatre vidéos lors d’une réunion ou d’une conférence.

Dans le passé, des personnes ont demandé que plus de quatre vidéos soient disponibles pour des réunions et des vidéoconférences, mais Microsoft Teams n’en a pas la possibilité.

C’est un problème qui a été dénoncé par de nombreux utilisateurs bien avant la pandémie actuelle. Comme vous vous en doutez, cela est dû au fait qu’il peut être difficile et difficile de s’adresser à toute une équipe lors d’une réunion lorsque seuls quatre membres peuvent être vus.

Cependant, bien que l’option ne soit pas possible à partir de ce moment, Microsoft a insisté en janvier 2020 sur le fait qu’elle progressait bien sur la mise en œuvre finale.

Il n’y a pas eu de mise à jour depuis, mais j’espère que son arrivée n’est pas trop loin, surtout avec la situation actuelle.

