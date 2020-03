Plus de tenues pour frapper MUA 3 la semaine prochaine

Nous nous rapprochons de plus en plus du premier anniversaire de Marvel Ultimate Alliance 3. La semaine prochaine, Shadow of Doom, le troisième et dernier DLC de ce jeu, sera enfin disponible. Avant de jouer le rôle des Quatre Fantastiques, Le jeu recevra une mise à jour gratuite le 25 mars, qui ajoutera plus de costumes pour cinq héros spécifiques..

Dans le cadre de la mise à jour, les joueurs pourront accéder à un nouvel ensemble de costumes. Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Elektra et Deadpool auront de nouveaux designs. Avec cela, Deadpool deviendra le premier personnage du jeu à avoir plus de quatre costumes, et pour le moment, on ne sait pas si les autres héros de Marvel recevront également de nouveaux vêtements à l’avenir.

Les Marvel Knights et le Merc with a Mouth descendent dans la rue dans ces nouveaux costumes gratuits dans Marvel Ultimate Alliance 3: Shadow of Doom! @NintendoAmerica # MUA3 pic.twitter.com/V0uAWf1A8g

– Marvel Games (@MarvelGames) 19 mars 2020

Nous vous rappelons que Shadows of Doom sera disponible à partir du 26 mars et que les nouveaux costumes arriveront un jour plus tôt. Il ne vous reste donc que quelques jours pour obtenir la tenue spéciale de Spider-Gwen, Venom, Miles Morales et Mme Marvel.

Via: Marvel Games

.