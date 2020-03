Plus d’événements Pokemon Go suspendus en raison d’un coronavirus

La journée communautaire de mars de Pokemon Go devait avoir lieu le week-end dernier avant d’être suspendue en raison de l’épidémie de COVID-19, et maintenant quelques autres événements ont subi le même sort. Niantic a annoncé que les prochains événements Pokemon Go Safari Zone à St. Louis, Liverpool et Philadelphie ont également été reportés par souci de la communauté.

“Nous avons pris la décision difficile de reporter les événements Pokemon Go Safari Zone à St. Louis, MO, USA; Liverpool, UK; et Philadelphie, PA, USA”, a annoncé Niantic dans un article de blog. “Nous recherchons des dates alternatives et fournirons une mise à jour dès que possible. Veuillez voir ci-dessous pour plus d’informations sur chaque événement.”

Les joueurs qui ont acheté des billets pour l’un des événements de la zone Safari concernés peuvent demander des remboursements via le support intégré à l’application. Ceux qui choisissent de conserver leurs billets pourront toujours les utiliser pour les événements lorsqu’ils seront finalement reportés. Vous pouvez lire plus de détails sur la façon de demander un remboursement de billet sur le site Web d’assistance de Niantic.

Si vous décidez de conserver votre billet Safari Zone, vous pourrez toujours profiter de certains aspects des événements. Niantic rendra les tâches Pokemon et Recherches spéciales de la zone Safari actives pour les détenteurs de billets pendant les heures de l’événement initialement prévues, vous aurez donc toujours la possibilité d’attraper des Pokémon rares et de gagner des récompenses bonus si vous conservez votre billet.

Bien que les événements Safari Zone aient été annulés, les événements Cobalion et Lugia Raid de ce mois ont été prolongés pour donner aux joueurs plus de temps pour participer. Cobalion est actuellement à nouveau disponible dans les raids jusqu’au 23 mars, tandis que Lugia devrait revenir du 24 au 31 mars. Le Mythical Pokemon Genesect fera également ses débuts cette semaine dans le cadre d’un événement payant consacré à la recherche spéciale.

