Plus d’images de Kaito Shinonome et Dracmon

Digimon Survive est le prochain jeu de la franchise de monstres numériques et sera publié tout au long de 2020, permettant aux joueurs de se lancer dans une nouvelle saga de jeu qui combine des éléments de romans visuels et de RPG tactiques. Ainsi, si il y a quelques jours nous avons appris l’existence de Miu Shinonome grâce aux informations publiées dans le magazine V-Jump, il est maintenant son frère, Kaito Shinonome, qui est de retour sous les projecteurs, car ils ont partagé nouvelles imagess de ce garçon et de son partenaire Drachmon.

Kaito Shinonome et Dracmon en vedette dans les dernières images partagées de Digimon Survive

Nous connaissions déjà l’existence de Kaito Shinome, un garçon qui vit dans la zone où se déroule le camp d’été des protagonistes de Digimon Survive, et en accompagnant Takuma et le reste du groupe afin de dissuader Miu de qu’il va au sanctuaire, finit par se retrouver piégé dans un autre monde. De plus, nous savions également que Dracmon sera son compagnon, et c’est un Digimon qui n’a peur de rien et qui, bien qu’il reste à une certaine distance de Kaito, a une bonne relation avec lui, car son compagnon humain lui demande toujours de se calmer pour ne perdez pas le contrôle.

De cette façon, Bandai Namco a partagé plusieurs nouvelles images dans lesquelles nous pouvons voir ce couple, en particulier dans les cinématiques incluses dans le jeu et dans les segments de roman visuel, qui sont complétés par les parties dans lesquelles nous devons guider notre Digimon sur un champ de bataille tactique afin qu’ils puissent atteindre la victoire et survivre un jour de plus dans ce nouveau monde numérique cruel.

Voir aussi

Avec ces nouvelles images, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre plus d’informations et la date de sortie finale de Digimon Survive.

Source

Connexes