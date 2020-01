Plus d’interdictions sont sur le point de combattre l’expérience de l’agriculture des joueurs inactifs dans Halo: Reach

343 Industries dit qu’une autre vague d’interdictions est en cours en réponse au problème persistant des joueurs essayant de récolter des points d’expérience dans les matchs sans les jouer.

Lorsque Halo: Reach est sorti sur PC et console le mois dernier dans le cadre de la Master Chief Collection, il a apporté un nouveau système de progression semblable à un laissez-passer de combat pour que les joueurs gagnent des cosmétiques qu’ils pourraient utiliser pour personnaliser leurs Spartans. C’est assez difficile de les débloquer, cependant, et en conséquence, il n’est pas rare de rencontrer des coéquipiers et des adversaires qui sont simplement immobiles pendant tout le match, en s’appuyant sur des macros pour inciter le jeu à penser qu’ils sont toujours présents et à faire des choses afin ils peuvent toujours obtenir de l’XP pour terminer un match.

Capture d’écran: Den_Hviide (Reddit)

“Il est regrettable que de nombreux joueurs continuent de ruiner l’expérience de jeu pour les autres depuis notre dernière série d’interdictions”, a annoncé hier 343 Industries dans un article de blog qui a mis à jour les fans sur le statut de Master Chief Collection. “Bien que nous soyons restés silencieux sur ce sujet depuis le premier tour, nous n’ignorons pas le problème. Une autre série d’interdictions va bientôt sortir. »

Le studio a annoncé la première vague d’interdictions le 20 décembre, un peu plus de deux semaines après le lancement de Halo: Reach. Les interdictions n’étaient que temporaires et proportionnelles à la quantité de joueurs AFK (loin du clavier), certaines personnes étant exclues du matchmaking pendant quelques semaines seulement. Le problème a persisté cependant, en particulier dans des modes comme Grifball.

Plus tôt ce mois-ci, un joueur a publié une capture d’écran d’un match de Grifball sur le sous-jeu du jeu, affirmant que les deux équipes étaient AFK. À l’époque, un directeur de communauté 343 a répondu dans le fil de discussion pour dire que les récidivistes seraient interdits encore plus longtemps une fois que le studio aurait fini d’analyser les données de match de janvier.

Selon ce dernier article de blog, 343 retravaillera également le fonctionnement de la mouture saisonnière actuelle du jeu pour le rendre moins exténuant. Les changements incluent l’augmentation du nombre maximum d’XP attribués aux joueurs pour leurs performances et leur travail d’équipe lors des matchs, ainsi qu’un moyen pour les joueurs de débloquer des récompenses hors service. Actuellement, l’EXP de match est plafonné à 8 000, dont un quart vient du simple fait de rester jusqu’à la fin de la bataille. Le fait de rendre plus facile pour les joueurs de gagner une plus grande part de leur XP de match en faisant des choses devrait en théorie inciter les joueurs à passer moins de temps AFK.

Rendre la progression saisonnière non linéaire devrait également aider. Actuellement, la meilleure récompense est le casque de pilote hanté et l’effet d’armure éternelle. Pour le déverrouiller, les joueurs devraient d’abord débloquer les 99 récompenses avant lui, un projet qui, bien que plus facile ici qu’il ne l’était dans Halo: Reach original, nécessite encore de gagner des millions d’XP et ainsi de terminer des centaines de matchs. Même si le casque convoité de crâne flamboyant bleu restait la principale récompense, permettant aux joueurs de déverrouiller, disons, le casque Mark 60 de niveau 5 plus tôt en renonçant aux niveaux précédents aiderait certainement à faire en sorte que le tout ressemble à une marche de la mort.

Et j’espère que cela encouragera également plus de gens à jouer réellement au jeu lorsqu’ils décident de se connecter.

.