Plus d’un demi-million de cartes Pokémon vendues sur eBay l’année dernière, voici les plus chères

Le jeu de cartes à collectionner Pokémon semble être aussi populaire que jamais – en effet, la première extension Pokémon Sword and Shield lancée il y a quelques semaines à peine – et les joueurs ont pris des cartes pour leur collection comme un fou.

Selon les données fournies à Nintendo Life par eBay, il y a eu 19 millions de recherches de “ Pokémon ” en 2019, ce qui a entraîné la vente de plus d’un demi-million de cartes à échanger pendant cette période. Une liste des cinq cartes les plus chères a également été présentée, sur la base des données de vente eBay de janvier 2016 à février 2020 (“ PSA ” fait référence à un système de classement, 10 étant la meilleure condition possible):

Top 5 des cartes à collectionner Pokémon les plus chères:

1. Collection Pokémon Ultimate Charizard, PSA10 / 9, 1re édition – 18 500 $

2. 2005 Umbreon japonais Play Promo Gold Star Holo, PSA10 Gem Mint – 15 000 $

3. Charizard sans ombre de 1re édition, PSA9 / 10 – 14 500 $

4. 1999 Pokémon Game 1st Edition Holographic Charizard [4/102] – 14 000 $

5. Pokémon japonais 20e anniversaire Pikachu Gold Promo Card Giza Tanaka – 12 500 $

Ailleurs dans le rapport d’eBay, il est révélé que les cinq personnages les plus populaires en fonction des ventes sont respectivement Pikachu, Charizard, Eevee, Mewtwo et Snorlax, et que Pokémon Soleil et Lune sont restés les jeux Pokémon les plus achetés sur le site depuis 2016.

De retour aux cartes, l’extension de cartes à collectionner la plus vendue ces derniers temps a été Pokémon XY: Breakpoint, qui est restée au top depuis sa sortie en 2016. Bien sûr, certaines cartes se sont vendues beaucoup plus que celles énumérées ci-dessus, dont une qui a coûté 195 000 $!

.