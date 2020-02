Plus d’un million de personnes inscrites à GeForce Now, 1 500 jeux «dans la file d’attente»

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 21 février 2020 14:47 GMT

Nvidia a annoncé que plus d’un million de personnes s’étaient inscrites sur sa plate-forme de streaming Geforce Now, et 1 500 jeux arriveront sur le service.

Plus d’un million se sont inscrits au GeForce Now plan gratuit ou mise à niveau vers l’adhésion Founders, qui comprend un essai gratuit de 90 jours.

Après avoir vu 300 000 bêta-testeurs enregistrer plus de 70 millions d’heures de jeux pendant la bêta, GeForce Now a ouvert ses portes à davantage de joueurs en février.

Il a été lancé avec deux niveaux: l’option gratuite qui permet des sessions de jeu d’une heure et le niveau Founders, qui comprend une durée de session étendue. Le niveau des fondateurs est venu avec un prix de lancement de 4,99 $ / 4,99 £ / 5,49 € par mois pour la première année.

Alors que Nvidia s’approche du service payant, il a déclaré que certains éditeurs pourraient choisir de supprimer des jeux avant la fin de la période d’essai. En fin de compte, la société a déclaré qu’elle pensait que beaucoup “ramèneront les jeux” une fois que la valeur du service sera réalisée.

Le mois dernier, les jeux Activision Blizzard ont été retirés car les deux sociétés n’ont jamais signé d’accord commercial formel pour que les jeux soient disponibles sur le service après la fin de la bêta.

“Alors que la période de transition arrive à son terme, les suppressions de jeux devraient être rares, avec de nouveaux jeux ajoutés à GeForce Now chaque semaine”, a déclaré Nvidia.

La société a déclaré avoir 1 500 jeux dans la file d’attente, de sorte que les utilisateurs peuvent s’attendre à de nombreuses offres à l’avenir. L’un de ces titres est Cyberpunk 2077, qui sera disponible sur le service le jour de la sortie.

