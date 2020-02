Plus tard Daters apporte le gameplay “Sexy Senior Dating Sim” pour changer cet avril

Le développeur indépendant canadien Bloom Digital Media a révélé que Daters ultérieurs, une “vieille âme cochonne datant de sim”, se dirige vers Switch en avril.

Le jeu vous fait basculer en tant que nouveau résident de Ye OLDE, une communauté de retraités apparemment remplie d’amoureux âgés voraces. Vous ferez le tango avec un casting de flirteurs et d’amateurs, qui ont tous abandonné la salle de bingo pour un voyage de désir et de passion, tout en affrontant leur propre mortalité. Vous pouvez découvrir le sens de l’humour du jeu dans la bande-annonce ci-dessus.

Le jeu est en fait un roman visuel qui devrait s’étendre sur plusieurs épisodes; Avril verra le lancement des trois premiers épisodes, avec un deuxième set qui arrivera plus tard cette année. Dans ces scènes d’ouverture, vous personnaliserez votre look, votre nom, votre histoire d’amour et bien plus avant de dater et de flirter avec huit autres résidents. Espèce de sale salaud.

Ces premiers épisodes seront disponibles le 16 avril. Assurez-vous de le surveiller sur le Switch eShop.

