plusieurs comptes auraient été «piratés»

Un grand nombre de propriétaires de comptes Nintendo ont signalé ces dernières semaines. Des connexions non autorisées sur vos comptes et même des achats numériques inappropriés, selon ZDNet et ArsTechnica.

Le nombre exact de personnes touchées et les informations à leur sujet qui auraient été compromises sont, pour le moment, inconnus. C’est aussi la méthodologie que les pirates utiliseraient pour obtenir les identifiants d’accès de ces personnes. ZDNet note que certains des utilisateurs concernés ont utilisé des mots de passe forts générés par différents gestionnaires de mots de passe et que, dans certains cas, les informations d’identification n’avaient pas été utilisées dans d’autres services.

Hipertextual a contacté Nintendo Espagne pour plus de détails sur la situation. Cette actualité sera mise à jour avec les informations proposées par la société.

Même mon supporteur Paypal a été touché par un compte Nintendo piraté, je ne peux pas faire ça merde pic.twitter.com/Ounarwy2aC – DakiniBrave (@DakiniLuna) 15 avril 2020

Aimer trop pleurer à 3 heures du matin parce que quelqu’un a piraté mon compte Nintendo et a acheté 150 putains de dollars de monnaie fortnite – Nutty 🌰☕ ⟿ 🇺🇸 (@nuttychooky) 19 avril 2020

Sur les réseaux sociaux, certains des utilisateurs concernés affirment avoir reçu frais pour achats non autorisés pour des montants supérieurs ou égaux à 100 $. ArsTechnica explique que les pirates peuvent, à partir du portail Web Nintendo eShop, modifier la région associée au compte, le définir dans des pays tels que le Brésil et acheter, en utilisant le mode de paiement établi par le propriétaire (carte de crédit, solde ou PayPal), Codes pour le Nintendo Store, qui peuvent être échangés contre des versions numériques de jeux vidéo, des modules complémentaires ou des monnaies virtuelles (comme Fortnite’s) à partir de tout autre compte Nintendo.

À l’heure actuelle, les mesures préventives recommandées, même pour ceux qui n’ont pas été touchés, sont les changement de mot de passe immédiat –Éviter la réutilisation des justificatifs d’identité utilisés dans d’autres services– et activation du système de vérification en deux étapes. De cette façon, même si le mot de passe avait été divulgué, les pirates ne pourraient pas accéder au compte, car il faudrait entrer un deuxième code de vérification envoyé par SMS ou généré par une application telle que Google Authenticator.

Mon acc Nintendo a été piraté il y a quelques semaines mais je l’ai rattrapé assez rapidement et le compte de mon copain vient d’être piraté hier. Cela s’est produit pour une tonne de personnes et la plupart des cas entraînent des frais de 100 $ + pour la monnaie fortnite. Je suggère fortement de configurer 2 facteurs dès que possible – シ リ ア ☆ (@cillia) 19 avril 2020

Je rentre du travail et pendant le retour à la maison, mon compte Nintendo a été piraté et ils ont dépensé 300 dollars en fortnite …; -; J’ai besoin d’un câlin – Coach Beefcake (@WerewolfCoach) 17 avril 2020

Pour activer la vérification en deux étapes, le processus à suivre est, comme Nintendo l’explique sur sa page d’assistance, comme suit:

Accédez à https://accounts.nintendo.com et connectez-vous à votre compte Nintendo.

Sélectionnez “Paramètres de connexion et de sécurité” et faites défiler jusqu’à la section “Vérification en deux étapes”. Cliquez ensuite sur “Modifier”.

Cliquez sur “Activer la vérification en deux étapes”.

Cliquez sur «Soumettre» pour qu’un code de vérification soit envoyé à l’adresse e-mail affichée. Si l’adresse e-mail est incorrecte, cliquez sur “Modifier” à côté du menu “Adresse e-mail” sous “Informations utilisateur” pour la modifier.

Saisissez le code de vérification de l’e-mail et sélectionnez “Envoyer”.

Installez l’application Google Authenticator sur votre appareil intelligent. Il est gratuit et disponible via Google Play (Android) et l’App Store (iOS).

Utilisez l’application pour appareil intelligent pour scanner le code QR affiché sur l’écran du compte Nintendo.

Un code de vérification à 6 chiffres apparaîtra sur votre appareil intelligent. Entrez le code de vérification dans le champ à l’étape 3 de l’écran du compte Nintendo et sélectionnez «Soumettre».

Une liste de codes de sécurité apparaîtra. Cliquez sur “Copier” pour copier tous les codes et les coller dans un endroit sûr. Vous aurez besoin d’un code de sécurité pour vous connecter si vous n’avez pas accès à l’application Google Authenticator. Assurez-vous de les conserver dans un endroit sûr. Vous pouvez utiliser ces codes (un différent à chaque fois) si vous n’avez pas accès à l’application Google Authenticator.

Cliquez sur “Codes de sécurité enregistrés” puis sur “OK”.

Une fois configuré, vous pouvez revenir à la section “Paramètres de vérification en deux étapes” pour afficher les codes de sécurité et supprimer la restriction en deux étapes.

