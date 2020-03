Plusieurs sociétés distribuent des jeux en raison de la crise des coronavirus

Des dizaines de studios de développement proposent des codes pour ceux qui n’ont pas d’argent pour acheter des jeux.

L’initiative vient de RuneHeads, auteurs du RPG Conglomerate 451.

L’étude responsable du Conglomérat 451 a lancé une initiative pour tous les développeurs qui le souhaitent,proposez gratuitement vos jeux vidéoà ceux qui ne peuvent pas les acheter pour le moment, dans un contexte où la crise des coronavirus change au jour le jour des millions de personnes. “La crise du COVID-19 est difficile pour tout le monde”, a écrit l’équipe deRuneHeadssur les réseaux sociaux.

Il y a déjà plus de 1 400 clés pour télécharger des jeux gratuits“Vous n’avez peut-être pas d’argent pour acheter de nouveaux jeux. J’ai donc créé un tableur pour mettre des clés gratuites pour télécharger mes jeux. N’hésitez pas à les utiliser”, ajoute-t-il dans son message sur Twitter. “Si vous êtes développeur, n’hésitez pas à ajouter vos propres clés quand vous le souhaitez.” La réponse a été spectaculaire, à la fois d’études indépendantes et de grandes entreprises, avecun peu plus de 1 400 clés offertesau moment de la rédaction de cette news, et à laquelle vous pouvez accéder librement dans la liste des jeux gratuits, avec des propositions pour PC et consoles.

De nombreux codes ont déjà été échangés, mais d’autres sont toujours disponibles, avec des propositions intéressantes comme Two Point Hospital, Yooka Laylee, Owlboy,Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Shenmue I & II,Destiny 2ou même plusieurs jeux dans la saga Gears of War. L’étude espagnoleRaiser Games, éditeur entre autres de Song of Horror, a également rejoint cette initiative.

“En ces temps difficiles, il est vital de rester à la maison pour éviter la propagation de COVID-19, et rien de mieux que de le faire en toute sécurité en profitant de certains jeux vidéo. Nous avons rejoint cette belle initiative de RuneHeads en ajoutant nos jeux”, ont-ils commenté sur les réseaux. social. Au cours des dernières heures, la pandémie de coronavirus a amené l’ESA à officialiser l’annonce de l’annulation de l’E3 2020, plusieurs grandes entreprises recherchant déjà des plans alternatifs pour faire connaître leur actualité.

En savoir plus sur: Coronavirus et jeux gratuits.

.