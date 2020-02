Podcast de février. Parlez d’Animal Crossing, et bien plus encore!

Bienvenue sur PodNN56! Le podcast spécial du mois de février 2020 dans lequel nous passons en revue les dernières nouvelles concernant Nintendo. Dans ce nouveau programme, nous nous adaptons à un nouveau format que nous espérons que vous aimerez! Petit à petit, et dans les podcasts suivants, nous prévoyons d’introduire de nouveaux développements que nous espérons que vous aimerez, vous verrez!

Dans PodNN56, nous discutons, entre autres choses, des nouvelles révélées d’Animal Crossing: New Horizons, dont récemment Nous avons eu une présentation Nintendo Direct. Nous avons également discuté de Pokémon Home, la nouvelle et non sans application controversée qui nous permet de sécuriser (ou d’enlever, comme vous le voyez) notre Pokémon préféré. Et qu’en est-il de la Nintendo Switch? Quels jeux nous attendent pour ce 2020? Quand sera la prochaine Nintendo Direct? Nous examinons ce que nous savons et essayons de découvrir ce qui peut être au-delà. Nous aurons également une section spéciale pour parler de la prochaine annonce de Platinum Games, quelque chose qui, nous l’espérons, révélera des nouvelles pour notre console préférée.

