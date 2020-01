Podcast spécial Nintendo Direct 2020. Rumeurs, prédictions

Bienvenue sur le PodNN55! Un podcast Spécial Nintendo Direct pour 2020 dans lequel nous allons essayer de découvrir ce qui se prépare dans les bureaux de Nintendo, où ils sont sûrs de décider quand lancer la prochaine diffusion de Nintendo Direct, une présentation qui pourrait être la plus importante par rapport à Nintendo Switch à ce jour.

Et c’est que nous sommes fin janvier et une nouvelle émission sonne depuis longtemps, car à Noël nous n’avons pas eu l’occasion de savoir ce que Nintendo prépare pour cette année. Au-delà des croisements d’animaux: de nouveaux horizons, qui semble le grand lancement, au moins, au printemps prochain, nous savons peu de choses. Oui, nous avons des noms de poids, comme remasterisation de Xenoblade Chronicles, ou ce surnom de Zelda “Breath of the Wild 2”, ou même Bayonetta 3, tandis que Square Enix prépare une suite de Bravement par défaut. Ce qui se passe, c’est que certains de ces titres ne savent même pas s’ils arriveront cette année, un plein d’inconnues et de lacunes libres Nous devons savoir comment le grand N prévoit de couvrir.

Des rumeurs, il y en a quelques unes, notamment les remasterisations et les ports. Mais certains ont même été révélés, comme Metro Redux, ou la collection Bioshock … mais dans ce PodNN55 non seulement parlons de rumeurs avec beaucoup de poids, mais aussi des prédictions que vous pouvez tenir pour acquises qui vont se réaliser (ou non), et des sujets très intéressants. Il y aura du temps pour parler d’Ace Attorney, ce qui peut vous faire Nintendo Switch Pro Qu’il s’agisse ou non d’une réalité d’un nouveau Metroid Prime 2D, d’un Splatoon Battle Royale?, De l’arrivée de GTA V sur Nintendo Switch, des possibilités d’un Monster Hunter 5 exclusif pour l’hybride, de l’atterrissage de Yokai Watch 4 ++ en Occident, qu’en est-il des ports de Persona 3 et 4? Il y a aussi un besoin d’une mise à jour du système vraiment utile, et nous terminerons avec beaucoup de dates possibles pour le Nintendo Direct … tout cela, et bien plus encore, dans le PodNN55.

