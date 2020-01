Point de discussion: à quelle fréquence faites-vous le «sacrifice sacrificiel»?

© Nintendo Life

Comme tout propriétaire de Switch le sait, l’un des principaux arguments de vente de la console est la possibilité de passer en toute transparence du mode ancré au mode portable et de jouer à vos jeux où vous le souhaitez; c’est l’USP que Nintendo a poussé depuis le début et a donné aux joueurs la liberté de prendre leurs titres AAA sur la route – ainsi que de les apprécier sur un téléviseur grand écran dans le confort de leur salon.

Combinez cela avec des ports tiers impressionnants pour des titres comme Witcher 3, Alien: Isolement, Wolfenstein II, CONDAMNER, GRID Autosport, Dragon Quest XI, le dogme du Dragon, Dragon Ball FighterZ, Cuphead et Hellblade, et il n’est pas étonnant que de nombreux propriétaires de commutateurs soient parfaitement heureux d’appeler la machine leur console principale; Bien que le soutien des éditeurs externes puisse toujours être meilleur, il ne fait aucun doute que l’hybride de Nintendo a été doté d’un large éventail de titres tiers tueurs pour compléter ceux produits par Nintendo elle-même, ainsi que ceux créés par ses studios secondaires.

Même ainsi, l’utilisation de Switch comme console “ aller à ” pose un dilemme délicat … vous obtenez sans doute une expérience inférieure en termes de visuels et de performances

Néanmoins, l’utilisation de Switch comme console “ aller à ” pose un dilemme délicat, surtout si vous avez la chance de posséder également une PS4, Xbox One ou un PC. Bien que jouer à des titres comme Witcher 3 sur la route soit une aubaine énorme – nous sommes toujours sidérés que le développeur Saber Interactive ait pu réduire ce monde ouvert massif en une machine aussi dinky que le Switch – vous obtenez sans doute une expérience inférieure en termes des visuels et des performances. Une réalisation aussi incroyable que Witcher 3 est sur Switch, ce n’est clairement pas au même niveau graphique que ses frères et sœurs sur d’autres systèmes.

À quelques exceptions près – Dragon’s Dogma et Cuphead me viennent à l’esprit, car ils sont à peu près identiques par rapport aux versions ailleurs – vous pouvez presque toujours être certain que si un titre multiformat vient à Switch, les versions disponibles ailleurs être supérieur – au moins en termes de présentation. Ce qui nous amène à l’élément «sacrifice» de cette discussion; lorsque vous choisissez de jouer sur Switch même si une «meilleure» version est à votre disposition, vous acceptez volontairement une rétrogradation – généralement parce que l’avantage de la portabilité est si important.

Cela m’a vraiment touché personnellement au cours de la semaine dernière. Après l’avoir rebondi plusieurs fois dans le passé (et sur d’autres systèmes, je devrais ajouter), je suis finalement devenu désespérément accro à “ Switcher 3 ”. Chaque instant que je passe est passé dans les bottes en cuir de Geralt, à trouver des quêtes à prendre ou simplement à explorer le monde massif à la recherche de nouveaux villages ou de nids de monstres. Pendant mon temps avec le jeu, je me suis douloureusement rendu compte que bien que ce soit sans aucun doute un exploit technique imposant, il a des bords très rugueux. Les visuels deviennent souvent flous, le caractère et les détails environnementaux sont réduits et la fréquence d’images a l’habitude de chuter de façon spectaculaire aux heures de pointe.

Maintenant, si je décidais de jouer à ce jeu sur ma PS4 ou Xbox One, certains de ces problèmes disparaîtraient immédiatement (mais pas tous; il convient de noter que Witcher 3 a ses performances vacille même sur d’autres matériels). J’économiserais également de l’argent, car – au moment de la rédaction, au moins – la version Switch est considérablement plus chère que les éditions PS4 ou Xbox One, qui sont sorties depuis des années. Alors pourquoi ne le joue-t-on pas sur un autre système que Switch? Simple, j’ai fait le «sacrifice Switch» susmentionné.

Je suis conscient que je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais en tant que père de trois enfants, mon temps avec la télévision principale de notre maison est limité, et quand j’obtiens finalement le contrôle la nuit, je trouve que le dernier Je veux me garer devant un grand écran lumineux et me lancer dans une quête épique. Je préfère de loin m’allonger sur le canapé et jouer en mode portable – quelque chose que je peux faire littéralement n’importe où dans la maison, à tout moment de la journée.

Je ne pense pas que l’on en dise assez sur la façon dont Switch rend les jeux presque sans friction; il est si facile de ramasser la console à tout moment de la journée et de se lancer dans un jeu en quelques secondes

De plus, je ne pense pas que l’on en dise assez sur la façon dont Switch rend le jeu presque sans friction; il est si facile de ramasser la console à tout moment de la journée et de se lancer dans un jeu en quelques secondes. En revanche, allumer ma PS4 signifie souvent attendre longtemps pour que les mises à jour soient téléchargées, puis démarrer un jeu à partir d’un démarrage à froid – puis devoir l’éteindre à nouveau lorsqu’un membre de la famille décide qu’il veut contrôler le téléviseur.

Encore une fois, je sais que je ne parle pas pour tout le monde – une grande partie d’entre vous peut avoir sa propre télévision personnelle, située dans une pièce à laquelle vous seul avez accès pendant la majeure partie de la journée – mais même ainsi, quand j’ai la possibilité de jouer à la télévision, j’ai toujours tendance à choisir le commutateur, en grande partie parce qu’il se sent tellement facile de tomber dans un jeu pendant 10 minutes. Je suis peut-être paresseux, mais cette nature de “ drop-in, drop-out ” me plaît vraiment – et elle s’étend à n’importe où je pourrais me retrouver dans une journée typique.

Si je suis au bureau de Nintendo Life, je peux simplement emporter ma Switch avec moi et découvrir exactement le même jeu là-bas. Sur les transports publics? Cela ne signifie pas que mon aventure doit prendre fin; J’ai mon Switch avec moi. Cela peut sembler évident – diable, c’est le crochet de Nintendo depuis le jour du lancement de Switch – mais je suis conscient qu’en choisissant de jouer des titres comme Witcher 3 sur Switch, je “ renonce ” à quelque chose en même temps: je suis en train de sacrifier le jeu comme le souhaitaient les développeurs originaux.

Les eaux deviennent encore plus boueuses lorsque vous considérez que, contrairement à d’autres plates-formes, Switch semble avoir obtenu le gros lot en ce qui concerne les correctifs et les mises à jour. Des titres comme GRID, Witcher 3 et Taché de sang ont fait l’objet d’une série de mises à jour massives après le lancement, principalement pour les amener à un état où ils jouent et fonctionnent aussi près que possible des versions disponibles ailleurs. Taché de sang est un bon exemple; comme un énorme Castlevania fan, je l’ai joué au lancement – ce qui était sans doute le pire moment pour en faire l’expérience, car il s’agissait d’une sorte de naufrage sur la console de Nintendo et a depuis été mis à jour pour l’adapter davantage aux versions PS4, Xbox One et PC. Cela n’allait jamais être une comparaison comparable, mais j’aurais sans doute apprécié le jeu plus si je l’avais joué sur ma PlayStation au lancement, plutôt que sur Switch. Encore une fois, c’est le sacrifice que j’ai fait pour avoir Bloodstained au lancement et à mes côtés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à chaque fois que je pensais me lancer dans un jeu.

Je ne dirais pas que mon plaisir de Witcher 3 est entaché par ce sentiment insignifiant que je suis en quelque sorte “ en train de manquer ” l’expérience “ pleine graisse ”, mais c’est certainement quelque chose que j’ai envisagé au cours de la semaine dernière J’ai approfondi le jeu. C’est une situation qui ne deviendra plus évidente qu’après l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X à la fin de l’année, et le fossé entre les consoles rivales et Switch devient encore plus grand.

Le «sacrifice Switch» deviendra-t-il encore plus difficile à réaliser en 2021? Le temps nous le dira, mais pour l’instant, je prendrais toujours le confort et la portabilité sur l’expérience du «grand écran» à chaque fois.

