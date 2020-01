Point de discussion: aimeriez-vous que Miiverse revienne sur Switch?

Ah, Miiverse. Alors que le reste du monde a peut-être oublié cette approche unique de Nintendo sur les réseaux sociaux, les fans dévoués ont toujours les yeux brouillés lorsqu’ils parlent du portail de courte durée. Miiverse abritait un contenu vraiment incroyable (ahem), mais lorsque la Wii U est morte, elle a pris le service avec elle.

Nintendo a débranché ce que beaucoup espéraient être une version de Twitter axée sur les jeux à la fin de 2017 et fermerait également Miitomo – qui ressemblait en quelque sorte à un rejeton de Miiverse – peu de temps après son lancement aussi.

En tenant compte de cela, il semblerait que Nintendo ait décidé de ne pas créer son propre outil de réseautage social pour le moment, alors – mais une récente offre d’emploi japonaise repérée en ligne (merci, Madison) a suscité, il est vrai, un espoir très mince que Miiverse pourrait faire un retour triomphal:

Miiverse revient-il? # WiiU #NintendoSwitch #NintendoSwitchOnline #miiverse pic.twitter.com/A4x5e3j7LA— CTGP BRSTMs (@CTGP_BRSTMs) 21 janvier 2020

Bien qu’une liste d’emplois mentionnant Miiverse ne soit clairement pas une indication solide de son retour, cela nous a fait réfléchir – voudrions-nous que Miiverse ressuscite en 2020? Vous pourriez faire valoir que Switch est une plate-forme pour le service aussi appropriée que la Wii U – elle a un écran tactile et est plus portable, pour commencer – et nous devons admettre que l’idée de communautés grandissant autour de chaque version du jeu nous manque. , avec des personnes partageant des astuces et des conseils ainsi que des illustrations incroyables. Nous avons également aimé la manière dont le contenu Miiverse pouvait être intégré dans les jeux.

Cependant, surveiller Miiverse était clairement une grosse tâche et nous pouvons comprendre pourquoi Nintendo pourrait être réticent à le ramener. Nous savons également que tous les propriétaires de Wii U n’en ont pas pleinement profité, vous pouvez donc affirmer que les énergies de Nintendo sont mieux dépensées ailleurs. Si Miiverse devait revenir, il aurait très probablement besoin d’une refonte pour être en phase avec les besoins des joueurs modernes.

Quelle que soit votre opinion, votez dans le sondage ci-dessous et assurez-vous de laisser un commentaire expliquant vos réflexions sur Miiverse, et si vous souhaitez le voir renaître des cendres des médias sociaux.

