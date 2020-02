Point de discussion: la dernière mise à jour de Sabre Interactive Witcher 3 établit une nouvelle norme pour les ports de commutation

Plus tôt cette semaine, le patch à longue rumeur pour The Witcher 3: Wild Hunt sur Switch a chuté et a fourni des améliorations visuelles importantes et des options de type PC pour peaufiner l’expérience graphique à votre goût. Le port était remarquable lors de son premier lancement l’année dernière, malgré sa présentation indéniablement floue par rapport aux versions du jeu sur d’autres plateformes, mais c’était un petit prix à payer pour avoir la possibilité de jouer à ce RPG d’action épique tentaculaire sur un portable système. Cette dernière mise à jour, cependant, prend le port Switch à un tout autre niveau.

Bien que les performances et les bosses visuelles soient les bienvenues et donnent l’impression que la cataracte a été supprimée par rapport à l’expérience préalable au patch, la mise à jour comprend également une fonctionnalité de sauvegarde croisée sur PC avec les versions Steam et GOG de Witcher 3. Cloches et sifflets visuels à part, c’est ce qui est sans doute le véritable show-stopper ici et quelque chose qui, selon nous, montre la voie à suivre pour les ports Switch à l’avenir, en particulier à la lumière des prochaines consoles de prochaine génération de Microsoft et Sony.

Depuis le lancement du système, nous avons vu des arrivées vraiment inattendues sur la console de Nintendo, et l’année dernière a été remplie non seulement de grands jeux, mais de ports qui les ont capturés à leur meilleur sous forme portable. Lecture de titres comme Cuphead, Hellblade: le sacrifice de Senua et Feral Interactive’s Alien: Isolement sur Switch était une joie absolue, et aucun d’entre eux ne se sentait comme des versions compromises et dégradées du jeu “ approprié ”.

À partir du port de Panic Button CONDAMNER, nous avons profité d’une gamme toujours croissante de ports “ impossibles ” – des jeux que personne ne pensait pouvoir fonctionner de manière acceptable sur le chipset mobile de Switch – et chacun a incité d’autres développeurs dans une glorieuse “ course aux armements ” de portage au profit des joueurs de Nintendo qui ne pouvait pas imaginer quelque chose comme ça à l’époque où Switch était encore connu sous le nom de «NX». Chaque fois que nous pensons «c’est tout, le Switch ne peut pas gérer plus que cela», le prochain miracle arrive pour nous prouver le contraire. Bien sûr, nous avons eu quelques clunkers, mais la qualité globale a été étonnamment élevée.

Cela dit, même les meilleurs ports Switch ont leurs limites et avec des jeux comme DOOM, Wolfenstein II et Witcher 3 – aussi miraculeux que soient les efforts – les joueurs de Nintendo ayant accès à d’autres plates-formes doivent prendre une décision difficile: dois-je faire le “sacrifice Switch”? Nous avons récemment inventé ce terme en référence à l’abandon de visuels et de performances plus sexy disponibles ailleurs pour la portabilité et la commodité de Switch. Nous payons également souvent une prime pour la version portable.

Dans l’ensemble, le plus souvent, c’est un sacrifice que nous sommes prêts à faire, mais lorsque vous apercevez Geralt sur son coursier à travers des clairières luxuriantes et nettes sur d’autres plates-formes et voyez les vues magnifiques et les fréquences d’images lisses et soyeuses possibles sur du matériel non portable, c’est naturel de se sentir un peu jaloux. Rationnellement, nous sommes étonnés que la version Switch fonctionne, mais étant les êtres irrationnels faillibles que nous sommes, nous sommes également conscients que nous pourrions l’avoir mieux ailleurs.

Heureusement, les propriétaires de Switch ont maintenant une autre option en ce qui concerne Witcher 3. La vraie beauté du patch 3.6 est que tout propriétaire de Switch avec un PC décent peut maintenant tirer le meilleur parti des deux mondes: une excellente expérience portable qu’ils peuvent jeter dans leur sac quand ils quittent la maison et la pleine résolution 1080p (ou plus) puis ils rentrent à la maison. Oui, cela implique l’achat de deux exemplaires différents du jeu, mais le “ sacrifice Switch ” est éliminé pour les propriétaires de PC souhaitant les meilleures résolutions et fréquences d’images lorsqu’ils ne sont pas dans le bus ou coincés dans la New Forest pendant des vacances en caravane. Tout le monde est gagnant.

Eh bien, pas tout le monde. Les propriétaires de Xbox et PS4 ne bénéficieront pas des avantages des sauvegardes croisées avec Switch, et dans un monde idéal, vous seriez en mesure de reprendre là où vous vous étiez arrêté, quelle que soit la plate-forme. Nous n’en sommes pas encore là, mais en termes de commodité et de fonctionnalité, Sabre Interactive a encore une fois élevé la barre pour les autres spécialistes du port apportant des jeux à Switch. Ce n’est pas le premier jeu du système à le faire – Divinité: Original Sin 2 implémente magnifiquement les sauvegardes croisées sur PC, par exemple, et des jeux comme Fortnite qui enregistrent la progression sur les serveurs plutôt que sur votre console ont eu cette progression multiplateforme intégrée depuis des siècles – mais c’est une autre fonctionnalité précieuse qui ajoute à l’accessibilité de la console de Nintendo.

Et ceux qui ne disposent pas d’une puissante plate-forme et qui se moquent de 4K ou 60fps obtiennent toujours une expérience parfaitement merveilleuse sur Switch, malgré tout. Les améliorations visuelles du patch 3.6 sont assez spéciales en soi (et ont même convaincu cet écrivain d’ajouter Witcher 3 à son carnet de commandes substantiel alors que le jeu fait toujours partie de la vente Switch eShop), mais le fait que les joueurs PC ont reçu l’option de sauvegarde croisée nous impressionne. Pour les RPG épiques, cela a un sens éminent et c’est quelque chose que nous aimerions voir figurer dans des jeux comme Les mondes extérieurs et Panic Button à venir DOOM Eternal, aussi – en fait, tout jeu où il y a une expérience sensiblement meilleure disponible sur PC.

Avec des consoles de nouvelle génération rivales qui sortiront avant la fin de l’année, Nintendo devra plus que jamais jouer chaque as dans sa manche pour démontrer les avantages de sa console hybride minuscule contre des alternatives plus puissantes à l’horizon. Faire appel aux joueurs Nintendo est une chose, mais maintenir la pertinence de Switch avec les joueurs multiplateformes est également important. La fonctionnalité de sauvegarde croisée est un atout important avec une valeur de commodité élevée, et les tiers devraient se tourner vers l’exemple de Saber dans l’année à venir et au-delà.

Quelles sont vos impressions sur la mise à jour du commutateur 3.6 de The Witcher 3? Quels paramètres visuels avez-vous choisis? Faites-nous part de vos réflexions sur les sauvegardes croisées, l’anticrénelage et la floraison ci-dessous.

