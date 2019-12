Point de discussion: même Dexit n'a pas pu faire dérailler le train Pokémon Hype en 2019

Dans cette série de reportages de fin d'année, nous résumons certains des principaux points de discussion de 2019.

2019 a été une grande année pour Pokémon fans, avec l'arrivée de Gen 8 sous la forme de Épée et bouclier. Cependant, pour de nombreux joueurs, le jeu était en quelque sorte un anticlimax; Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, un titre Pokémon principal a été lancé avec un Pokédex incomplet, ce qui a causé beaucoup d'inconfort pour les parties vocales de la base de fans. Cela a conduit de nombreux fans à boycotter le jeu et à le bombarder sur des sites comme Metacritic.

Le grand débat “ Dexit '' menaçait d'éclipser complètement la sortie de Pokémon: Sword & Shield, mais des ventes solides ont prouvé que même lorsque vous avez perdu le soutien des fans les plus enragés de la série, vous pouvez toujours obtenir un succès commercial.

Alors que les performances du jeu auront ravi les dirigeants de Nintendo, l'équipe de Game Freak aura été légèrement étourdie par toute l'expérience, et il sera intéressant de voir comment le studio réagira avec sa prochaine version Pokémon. Sera-t-il soumis à la pression des joueurs et résoudra-t-il les problèmes mis en évidence par les joueurs dédiés, ou examinera-t-il les chiffres de vente et décidera-t-il que ce qui n'est pas cassé ne nécessite pas de correction?

