Point de discussion: nous devrions nous préparer à un effet d’entraînement de l’industrie des jeux énormes après l’arrêt du CERO

La nouvelle que l’organisation japonaise de notation des jeux vidéo CERO – c’est-à-dire la “ Computer Entertainment Rating Organization ” – se ferme temporairement en réponse à la pandémie de COVID-19 aura probablement des répercussions bien plus durables sur l’industrie des jeux vidéo que la récente annulation d’événements annuels tels comme E3 et GDC.

La réponse du Japon à l’épidémie de coronavirus a été curieusement discrète par rapport à d’autres pays (les magasins de détail ont été ouverts et les Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo se poursuivaient comme prévu jusqu’à leur report vers la fin mars), mais la déclaration de l’état d’urgence à Tokyo et dans d’autres régions oblige les entreprises à fermer pendant un mois à partir du mercredi 8 avril.

si vous n’êtes pas Nintendo, Sony ou Bethesda, un délai d’un mois pourrait faire la différence entre survivre ou passer

Bien que la fermeture n’affectera probablement pas les jeux vidéo sortis dans les semaines à venir (ces titres auront déjà été examinés et notés par CERO), la fermeture, qui devrait durer jusqu’au 6 mai, changera certainement la forme du calendrier de diffusion d’été de manière potentiellement importante.

À tout le moins, les joueurs devraient s’attendre à des retards généralisés pour tout ce qui vise un lancement en juin ou juillet. Toute soumission non encore notée par le CERO sera suspendue et effectivement maintenue dans les limbes pendant un mois; les jeux que les entreprises s’apprêtaient à soumettre et prévoyaient de sortir au cours des mois d’été seront donc également repoussés. Et bien que l’arrêt soit prévu pour un mois, rien ne garantit qu’il ne sera pas prolongé. Pour les joueurs, cela signifie que l’été pourrait être beaucoup plus calme que d’habitude, car les éditeurs, grands et petits, se joignent à la file d’attente pour que leur jeu soit évalué et publié au Japon.

Heureusement, Xenoblade Chronicles n’est pas ce que vous appelleriez un jeu court. Tout aussi bien; cela peut nous durer un certain temps.

Bien sûr, les grandes sociétés de jeux pourront surmonter cette fermeture sans trop de peine. Peu pratique, Sony n’est probablement pas trop inquiet de devoir retarder la sortie de Naughty Dog Le dernier d’entre nous: Partie II, par exemple – c’est un grand jeu avec un public qui attendra (diable, a déjà attendu) longtemps.

Cependant, vous devez ressentir les petites tenues et les individus: les entreprises avec des marges minces survivent sur une base par version; les développeurs qui ont tout fait pour créer un jeu qui sortira l’été 2020; les éditeurs comptent sur une injection de fonds pour financer le prochain projet. Il y a de l’argent investi dans tant d’endroits et si vous n’êtes pas Nintendo, Sony ou Bethesda, un retard d’un mois pourrait faire la différence entre la survie ou la faillite.

[working from home] ce n’est souvent pas simplement une question de saisir un ordinateur portable de bureau, de s’assurer que le Wi-Fi fonctionne et saute sur Slack

Les développeurs du monde entier font de leur mieux pour travailler à domicile, mais de nombreuses entreprises (japonaises en particulier) ne sont pas préparées et n’ont pas d’infrastructure configurée pour le travail à distance. Il ne s’agit souvent pas simplement de saisir un ordinateur portable de bureau, de s’assurer que le Wi-Fi fonctionne et saute sur Slack. Le développement de jeux à grande échelle nécessite du matériel et des équipements spécialisés, un stockage sécurisé des données et bien plus encore. Dans le meilleur des cas, les travaux de développement seront achevés plus lentement car les obstacles inhabituels non présents dans un environnement de bureau limitent la production. C’est une situation difficile pour tout le monde, et nous n’avons même pas commencé par les effets psychologiques et physiologiques de ne pas pouvoir quitter la maison pendant des semaines. Les retards sont donc inévitables, mais la fermeture de CERO est un autre rappel pour chaque joueur d’être prêt pour plusieurs mois maigres.

Alors qu’est-ce que cela signifie spécifiquement pour Nintendo? Eh bien, la société a peu de titres annoncés sur la liste pour 2020, ce qui signifie que le grand public ne peut pas être trop déçu pour les projets inconnus qui manquent leurs dates (l’un des avantages, du point de vue des relations publiques, de Nintendo jouant ses cartes près de sa poitrine) ).

Nous aimons certains jeux Clubhouse, mais quand même …

Inversement, cela signifie que les annonces prévues seront également retardées. Après la “ sécheresse directe ” du début de l’année, les fans de Nintendo sont avides de nouvelles nouvelles sur les jeux – comme nous l’avons vu dans le package rumeur 3D Mario “ All-Stars 2 ” – et en ce moment, le Switch publié par Nintendo roapmap pour 2020 est peuplé par Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Jeux Clubhouse: 51 classiques mondiaux et beaucoup de tumbleweed. Nous nous attendions à ce que cela change avec une vague d’annonces de mégatonnes, mais cela semble peu probable compte tenu de la situation actuelle.

Nintendo avait également prévu l’ouverture du parc à thème Super Nintendo World pour coïncider avec l’afflux touristique apporté par les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Il semble de plus en plus improbable que ce dernier ne soit pas reporté et, compte tenu des restrictions en place et de la situation économique précaire des visiteurs potentiels du nouveau parc, un retard dans l’ouverture du parc semble inévitable même si ses portes sont techniquement prêtes à s’ouvrir. programme.

Nintendo est sans doute plus isolé que la plupart des entreprises de ces effets

Avec peu de nouvelles concernant la sortie prochaine de la société, certains joueurs peuvent avoir mis leurs espoirs dans une annonce de vacances 2020 pour Souffle de la nature 2, bien que les chances de cela étaient minces pour commencer; ils sont maintenant probablement inexistants. Par tous les comptes, nous serons chanceux si nous voyons Metroid Prime 4 d’ici les vacances 2021, et tout titre non annoncé sera désormais soumis à un retard. Ajouter des problèmes de production et des pénuries de console et les choses pourraient certainement être plus rose à Kyoto.

Cependant, Nintendo a un as dans sa manche en ce moment sous la forme de Animal Crossing: New Horizons, le jeu qui continue de donner. La société a jeté fortuitement cette bouée de sauvetage au bon moment et sa popularité a atteint des proportions incroyables, dépassant les limites de la communauté des joueurs dans le courant dominant. Au cours des trois semaines qui ont suivi le lancement, le titre le plus persistant de Nintendo s’est propagé de manière contagieuse sur les réseaux sociaux – nos flux sont remplis de peu d’autres que COVID-19, de designs personnalisés et de créatures capturées.

“Juste à temps, je t’ai trouvé juste à temps …”

Là où d’autres jeux ont un point final ou une campagne qui se termine, Animal Crossing change au cours d’une année, avec de nouveaux événements, de nouvelles créatures à attraper, de nouvelles fonctionnalités à débloquer, de nouvelles choses à découvrir. Nintendo a eu de la chance avec le calendrier de lancement de ce jeu, et en supposant que la situation d’urgence n’empêche pas la société de publier des mises à jour sur les événements au cours des prochains mois, New Horizons est le meilleur jeu possible pour emmener Nintendo et ses fans à travers ces temps difficiles. Un peu de chance si vous n’aimez pas Animal Crossing, cependant.

Pour tous ceux qui ont un énorme arriéré de jeux non joués, il y a une lueur d’argent à ce verrouillage, mais les réalités économiques donnent à réfléchir et nous ne sommes pas encore au pire. Nintendo est sans doute plus isolé que la plupart des entreprises de ces effets (Microsoft et Sony se sont engagés à lancer de nouvelles consoles qui semblent de moins en moins susceptibles d’atteindre leur date 2020), mais les effets continus de COVID-19 se feront sentir dans l’industrie pendant des mois, peut-être les années à venir.

Nous espérons que vous êtes tous en sécurité et que vous tirez le meilleur parti de la situation avec les meilleurs jeux vidéo disponibles pour l’humanité. Faites-nous savoir ci-dessous vos réflexions sur la façon dont l’industrie du jeu sera affectée dans les mois à venir et au-delà.

