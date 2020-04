Point de discussion: que signifie réellement ce nouvel avertissement de boîte à butin ESRB?

Il y a quelques jours, l’ESRB a publié un article de blog détaillant un nouveau descripteur qu’il ajoutera à de nombreuses notes de jeu à l’avenir, ce qui sera essentiellement un avertissement de boîte à butin. Beaucoup ont salué cette décision, car la prévalence des boîtes à butin dans les jeux modernes est quelque chose qui rencontre au mieux une indifférence décontractée et une pire colère au pire. Personne n’espère qu’un nouveau jeu à venir mettra en évidence des boîtes à butin.

Cependant, cette nouvelle annonce soulève des questions sur la façon dont cela affectera l’industrie alors qu’elle évolue vers une nouvelle génération de jeux. Qu’on le veuille ou non, les boîtes à butin ne vont nulle part de sitôt, et les éditeurs sont devenus très habiles à utiliser des tactiques détournées pour minimiser ou masquer leur application. L’espoir est que cette nouvelle notation limitera l’utilisation de telles tactiques et rendra plus facile de voir ce que les éditeurs font dans leurs économies de jeu, mais la réalité n’est peut-être pas aussi optimiste.

Alors, qu’implique le nouveau changement? Selon ce blog:

Ce nouvel élément interactif, Achats en jeu (comprend des objets aléatoires), sera attribué à tout jeu contenant des offres en jeu pour acheter des produits numériques ou des primes avec de la monnaie réelle (ou avec des pièces virtuelles ou d’autres formes de monnaie en jeu). qui peuvent être achetés avec de la monnaie réelle) pour lesquels le joueur ne sait pas avant d’acheter les produits numériques ou les primes spécifiques qu’ils recevront (par exemple, des boîtes à butin, des packs d’objets, des récompenses mystères).

Notamment, cela ne couvre pas les achats de DLC conventionnels ni même les microtransactions, car ceux-ci sont déjà couverts par le descripteur «Achats en jeu» qui continuera d’être utilisé. Ce nouveau descripteur a été créé à la suite de pressions substantielles exercées par des passionnés de jeux exigeant que l’ESRB applique un moyen de plus grande transparence quant au type de contenu téléchargeable de certains jeux. Les boîtes à butin sont considérées comme une forme de DLC plus prédatrice par rapport au type plus conventionnel, donc la communauté des joueurs a appelé à une distinction claire. Dans la situation idéale maintenant, les entreprises utilisant des boîtes à butin dans leurs jeux ne seront pas en mesure de masquer ce fait aussi facilement, et les gens pourront facilement voir directement sur la note ce que les documents marketing pourraient avoir «commodément» omis. Cependant, la vie réelle a souvent un moyen de compliquer ces questions, et comme exemple récent de cela, jetons un coup d’œil à l’exemple récent de Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Avant la sortie, les développeurs de Crash Team Racing Nitro-Fueled ont explicitement déclaré qu’il n’y aurait pas de microtransactions dans le jeu et cette déclaration a naturellement suscité de nombreux éloges de la part des fans. Cependant, à peine un mois après sa sortie, le développeur a tiré un total de quatre-vingts et a introduit une économie de microtransaction dans le jeu. En effet, c’est un exemple particulièrement odieux, car il indique sans doute un état d’esprit rusé et prédateur de la part d’Activision. L’entreprise a pu avoir son gâteau et le manger aussi. Avant le lancement, le jeu a bénéficié de toute la bonne presse qui accompagne «pas de microtransactions» et au lancement, il a bénéficié de critiques positives dans tous les domaines, les examinateurs se concentrant uniquement sur la haute qualité du contenu du jeu. Puis, un mois plus tard, après la fin des revues et la première vague de ventes passée, la société a pu mettre en place les microtransactions et bénéficier directement des bénéfices supplémentaires, indépendamment des ravages et du déséquilibre qu’elle a apportés au jeu. économie.

Avant le lancement, le jeu a bénéficié de toute la bonne presse qui accompagne «pas de microtransactions» … un mois plus tard, après la fin des critiques et la première vague de ventes passée, la société a pu lancer les microtransactions

Cependant, ce qui devrait soulever plus de drapeaux rouges, c’est le fait qu’Activision s’en est sorti. Interrogé sur leur position à ce sujet, l’ESRB a simplement déclaré que toutes les futures copies du jeu seraient mises à jour avec une note modifiée pour refléter le changement, et il n’a rien mentionné au sujet des amendes ou des conséquences. Maintenant, cela pourrait peut-être être considéré comme une réponse acceptable si les microtransactions étaient ajoutées longtemps après le lancement et bien au-delà de la date de vente initiale du jeu, mais le fait que ces microtransactions aient été ajoutées seulement un mois après le lancement indique que c’était le plan tout au long. La conception de la boutique Pit Stop en jeu au lancement semblait déjà étrangement similaire à celle qui nécessiterait de la monnaie réelle et, combinée à la vitesse à laquelle les microtransactions ont été ajoutées, il est naïf de supposer qu’Activision les a introduites uniquement sur un coup de tête. Il s’agissait d’un exemple direct d’une entreprise qui obscurcissait délibérément son intention d’inclure un élément très décrié des jeux modernes afin de minimiser la mauvaise presse qui suivrait et contournerait inévitablement une note indésirable de l’ESRB, ce qui contribuerait probablement à un baisse des ventes. C’est inacceptable.

Certes, cette affaire avec Crash Team Racing Nitro-Fueled ne concernait que les microtransactions, pas les boîtes à butin, mais la réaction de l’ESRB à ce sujet crée néanmoins un précédent. Si un éditeur ne veut pas que ce surnom laid “Achats en jeu” soit apposé sur sa note “E” familiale, il peut simplement attendre un peu après le lancement, puis ajouter le contenu incriminé lors d’une mise à jour ultérieure. Les copies suivantes seront mises à jour avec le nouveau descripteur, mais l’essentiel des ventes de jeux et une bonne presse seront déjà en main. Activision a démontré que cela fonctionne assez bien, alors pourquoi les autres développeurs ne devraient-ils pas emboîter le pas? Cette nouvelle note donnera certainement plus de développeurs à faire une pause avant de jeter des boîtes de butin, mais il existe déjà un chemin clair pour contourner les obstacles potentiels qu’elle pose au succès d’un jeu. Si l’ESRB continue de permettre à cette échappatoire d’exister, il invalidera effectivement le point de la notation pour commencer.

La question suivante est donc de savoir si cette note a de véritables dents pour commencer. Supposons que l’ESRB comble cette lacune et fasse en sorte que l’ajout de boîtes à butin dans une mise à jour post-lancement dans une certaine fenêtre après le lancement entraîne des amendes et des pénalités pour l’éditeur. Les boîtes à butin sont une pratique extrêmement lucrative, donc si l’éditeur pouvait simplement “manger” le coût d’une amende en faveur des bénéfices supplémentaires, il n’y aurait aucun intérêt à ce que l’amende existe. Jetez un œil au site Web de l’ESRB, et vous constaterez qu’il a des garanties en place pour les développeurs non conformes:

L’affichage des informations de classement sur les jeux physiques est beaucoup plus difficile à modifier après la sortie d’un jeu. Par conséquent, notre système d’application comprend des sanctions et des amendes (jusqu’à 1 million de dollars) qui peuvent être imposées aux éditeurs qui ne nous divulguent pas complètement le contenu pendant le processus de notation.

Un million de dollars ne semble déjà pas être beaucoup à perdre pour la plupart des grandes entreprises par rapport aux gains qu’elles devraient réaliser, mais cela va jusqu’à aggraver les choses. Si vous jetez un coup d’œil au résumé du système d’application, vous verrez que toute manigance liée à une boîte à butin serait probablement considérée comme une violation de classe A, ce qui signifie que les éditeurs recevraient un avertissement pour la première infraction, une amende de 5000 $ pour la seconde, et une amende de 10 000 $ pour le troisième et les suivants. De plus, chaque instance accumulerait un «point» par rapport au dossier de cet éditeur. S’il devait obtenir cinq points pour la même catégorie d’infractions, une amende supplémentaire de 10 000 $ serait ajoutée à toute nouvelle infraction. S’il devait obtenir sept points dans plusieurs catégories d’infractions, 10 000 $ supplémentaires seraient ajoutés à cela. De plus, il n’y a aucun risque que l’ESRB révoque ses services de notation – temporairement ou définitivement – pour un éditeur, pour autant qu’ils se conforment aux sanctions ou aux enquêtes de l’ESRB. Compte tenu de tout cela, si le scénario Crash Team Racing Nitro Fueled devait se dérouler dans une chronologie où l’ESRB a pris des mesures, Activision paierait au pire 30000 $ pour ses actions. Pas une redevance difficile pour le jeu le plus vendu dans une franchise à plusieurs millions de ventes, hein?

L’essentiel à retenir de tout cela est que si ce nouveau descripteur de boîte à butins marque une étape prometteuse vers la réduction des pratiques prédatrices dans les jeux, il n’a pas suffisamment de conséquences pour garder la plupart des éditeurs sous contrôle. Jusqu’à ce que l’ESRB resserre ses échappatoires et augmente considérablement le montant qu’elle exige avec ses amendes, les éditeurs n’ont pas grand-chose à craindre en ce qui concerne le retour potentiel pour se faufiler dans les boîtes à butin. Alors que nous passons à une nouvelle génération de jeux, la hausse des coûts de développement fera en sorte que davantage d’éditeurs se tourneront vers d’autres moyens de générer des revenus. Espérons que ce nouveau descripteur ne représente que la première étape de la campagne en cours contre les pratiques prédatrices et non la fin de la route, car il reste encore beaucoup à faire sur ce front.

Faites-nous part de vos réflexions sur la nouvelle notation de l’ESRB et son effet potentiel ci-dessous.

