Pointez et cliquez sur l'aventure Sinless vers Nintendo Switch

Vous recherchez une aventure expansive pleine de secrets cachés et de traditions insensées? Eh bien, vous voudrez peut-être garder les yeux ouverts pour ce prochain titre qui vous attend!

Forever Entertainment a révélé que Sinless sera lancé sur Switch à l'avenir – sans fenêtre de sortie confirmée pour l'instant. Le titre pointer-cliquer permet aux joueurs d'explorer une utopie apparemment parfaite, bien que leur quête détruira bientôt quelque chose de plus sombre sous son éclat …

Sinless est une combinaison unique d'un point and click classique et d'un roman visuel avec de nombreuses références et inspirations de classiques du genre, tels que Snatcher ou Rise of the Dragon. Ajoutez à cela un éclairage personnalisé et des effets de parallaxe conçus en interne, ainsi qu'une bande son dédiée et une histoire originale, nous espérons que vous apprécierez votre séjour!

Bienvenue dans la ville sanctionnée par Omni-Care. Le monde tel que nous le connaissons a pris fin et un nouvel ordre a pris le dessus. La vie est apparemment parfaite, dans une société presque utopique, les humains doivent officiellement planifier leurs journées entières à l'avance via des «ports» – implants cybernétiques obligatoires. De grandes entités commerciales qui sont également des fabricants de ports ont remplacé les gouvernements et la criminalité est pratiquement inexistante. Vous êtes le héros de ce conte cyberpunk passionnant, sur le point de commencer une journée ordinaire, seulement pour qu'il se déroule de la manière la plus inattendue révélant la vraie nature de la ville à plusieurs niveaux.

CARACTÉRISTIQUES

Une histoire et une histoire uniques et soigneusement planifiées: Il est important de se rappeler que vous êtes plongé dans un monde de règles, lois, coutumes, jargon, ségrégation sociale, etc. que vous apprendrez et démêlerez au fil du temps.

Gameplay à l'ancienne: peu ou pas de prise en main. Nous voulions donner au joueur le choix de la liberté et découvrir et démêler l'histoire à son propre rythme, c'est pourquoi Sinless offre peu ou pas de prise en main. Par conséquent, de nombreuses fonctionnalités ou histoires / explications liées à la tradition ne sont pas jetées en face. Au lieu de cela, ils sont quelque part dans le monde, attendant d'être découverts; que ce soit une fonctionnalité, une référence à un œuf de Pâques / jeu, un événement d'actualité mondiale, etc. Mais n'ayez crainte, des conseils facultatifs mettant en évidence des points interactifs seront disponibles dès le départ.

Fabriqué à la main avec amour: des milliers de cadres d'animations, de graphiques, de textures et d'autres actifs fabriqués à la main. Nous mettons beaucoup d'efforts et d'attention à la tradition et à l'histoire ainsi qu'à l'ambiance générale – que les graphiques et la bande sonore se complètent pour créer le ton souhaité.

Une bande originale originale et dynamique de Roland Redwood, conçue et adaptée spécifiquement pour le jeu.

Fonctionnalités visuelles personnalisées conçues en interne: Prenant la puissance supplémentaire des ordinateurs à bon escient, l'édition Steam de Sinless a subi une refonte sérieuse. Pour des raisons esthétiques, le jeu a été initialement conçu dans un rapport d'aspect 4: 3. Maintenant, après d'innombrables heures de travail, tous les actifs ont été retravaillés pour un nouveau format 3: 2 et 16: 9, avec un éclairage et des effets post encore plus cool et personnalisés. Nous avons également intensifié les effets des particules et des intempéries, ainsi que retravaillé d'autres actifs à des résolutions plus élevées.

Game Over: quand nous avons dit «vieille école», nous étions très sérieux. Vous mourrez… beaucoup. Eh bien, peut-être pas autant que dans la série Souls, mais à moins que vous ne soyez un pro du point n ’click, une fin inattendue de votre voyage sera monnaie courante. Heck, nous l'avons même poussé un niveau plus loin où la découverte de toutes les finales possibles est une fonctionnalité et un accomplissement en soi. Heureusement, il existe un système de points de contrôle qui vous ramènera au dernier point sûr. Et n'ayez crainte, nous en sommes restés là (donc pas de pêche à la traîne dans la veine dont certains classiques de la vieille école sont notoires par exemple AITD, où vous pourriez casser un objet de quête obligatoire au tout début du jeu) … mais nous ne pourrons jamais être sûr de ce que l'avenir peut apporter… 😉

Oeufs de Pâques et références. Oui, nous avons couvert cela. Sinless est une lettre d'amour aux jeux, systèmes et nouvelles classiques, anciens et nouveaux. Rise of the Dragon, Dredd (2013), Deus Ex, Dark Souls, Sleeping Dogs…. La liste se rallonge de plus en plus. Les trouverez-vous tous?

Restez en sécurité, citoyen. Et n'oubliez pas d'installer vos programmes programmés!

. (tagsToTranslate) NintendoSoup (t) Nintendo (t) Switch (t) 3DS (t) Wii U (t) News (t) Mario (t) Zelda (t) Pokemon (t) Fire Emblem (t) Animal Crossing (t ) Smash Bros (t) Metroid (t) Star Fox (t) Jeux