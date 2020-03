Pointy vs Round, le nouveau tournoi Super Smash Bros Ultimate

De temps en temps un tournoi en ligne dans Super Smash Bros Ultimate avec un certain thème, basé sur le rétro, sur les personnages de certaines sagas – parmi les multiples cadeaux -, ou équipé de certaines armes. À cette occasion, le sujet auquel il s’occupe est les formes, s’il tend vers une forme plus douce ou arrondie ou plutôt pointue ou pointue, et qui comprend à la fois des personnages et des objets qui peuvent être utilisés dans les matchs du tournoi. , c’est un contre particulier, “Pointy vs Round”, et comme d’habitude des occasions précédentes, en vertu de ces règles, les options de sélection des chasseurs, des scènes ou des objets utilisables sont restreintes selon l’équipe pour laquelle nous prenons parti, donc Vous pouvez le voir à partir de l’image partagée par le Great N en annonçant ce nouvel événement via son compte officiel à travers les différents réseaux sociaux.

Dans le tournoi Super #SmashBrosUltimate de 3 jours, “Round vs Stinging”, qui commence le 6 mars, les personnages de forme ronde affronteront ceux qui perforent … littéralement. Les objets correspondent! Quelle équipe soutiendrez-vous? pic.twitter.com/j5hOXZZUeT

– Nintendo Espagne (@NintendoES) 4 mars 2020

Ce tournoi commence ce vendredi 6 mars et cela durera encore deux jours, c’est-à-dire ce qui a été ce week-end, comme dans les temps précédents, à comprendre comme les jours où plus de gens ont une certaine disponibilité de temps. Que pensez-vous de ce nouveau tournoi? Allez-vous y participer? Allez-vous décider des formes arrondies de Kirby ou des charançons de Bowser?

