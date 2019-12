Poke Life Studio apporte des Cyberpunk Evolutis 2D à toutes les principales plates-formes en 2020

PM Studios vient d'annoncer le nouveau jeu d'action-aventure cyberpunk 2D "passionnant" Evolutis, qui est motivé par l'histoire et inspiré par le réalisme d'anime classique des années 80, sera publié sur toutes les principales plateformes l'année prochaine.

Le jeu est développé par l'équipe indé basée au Portugal Poke Life Studio et devrait définir une nouvelle tendance dans les jeux indépendants avec trois personnages uniques, des animations de style anime à couper le souffle et une histoire passionnante qui se déroule à Neo Hong Kong.

Vous prendrez le contrôle de trois personnages uniques dans cette ville cyberpunk. Ils incluent Damon Watts – un mari en deuil à la recherche du lieu où se trouve sa femme enceinte supposément décédée, Erick Warren – un toxicomane cherchant à se venger des personnes qui, selon lui, ont assassiné son cousin, et Chelsea Williams – un lutteur célèbre mais solitaire essayant de la garder père non biologique vivant.

Un utilisateur de Twitter a contacté PM Studios et a demandé si les "principales plates-formes" comprenaient le Switch, voici la réponse:

Bien sûr, monsieur.— Evolutis (@ Evolutis1) 19 décembre 2019

Voici quelques informations supplémentaires sur le jeu et une bande-annonce:

Une histoire visuelle 2D de pointe inspirée par l'anime des années 80 et se déroulant à Neo Hong Kong, où la ville ne dort jamais. Incarnez trois personnages, chacun avec ses propres capacités.

Découvrez le mystère de Neo Hong Kong à travers trois intrigues profondément entrelacées à travers un récit dramatique.

Engagez-vous dans un combat futuriste avec une grande variété de compétences et de méthodes comme le combat au corps à corps, les mouvements de finition, les poursuites en véhicule, les gadgets, la furtivité, le piratage, les tirs d'armes à feu et même un hoverboard!

Traitez la corruption et le crime des gangs et des forces locales, ou détendez-vous simplement à l'arcade. Essayez de rester en vie!

