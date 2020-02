PokéMom apprend Pokémon TCG en une matinée, place en tournoi cet après-midi

Dans les jeux Pokémon, vous incarnez un entraîneur qui est envoyé dans le monde avec rien d’autre qu’un monstre infantile et votre intelligence pour vous garder en sécurité. En une douzaine d’heures environ, vous êtes aux commandes de toute une légion de créatures à collectionner et vous avez détruit les concurrents les plus célèbres de la région. Cette histoire n’est peut-être pas réaliste dans nos propres efforts, mais pour Pamela Director, également connue sous le nom de PokéMom, c’est exactement ce qui s’est passé la semaine dernière. Voici le fil de tweet original de sa fille, Caroline Director:

Ma maman a appris à jouer au Pokémon TCG ce matin et euh pic.twitter.com/LK2btFYlDF

– Caroline Director (@CarolineDirectr) 27 janvier 2020

Pam voulait passer du temps avec sa fille et a demandé à rejoindre Caroline au tournoi Pokémon Trading Card Game au Core TCG à Pasadena, en Californie. Au lieu de s’asseoir sur le côté, elle a appris les règles juste avant l’événement afin de pouvoir participer. N’importe qui d’autre se serait mal débrouillé et aurait quand même passé un bon moment, mais pas PokéMom Pam. En quête de sang, la nouvelle venue s’est placée dans le top 8. Elle a même vaincu sa fille en chemin.

L’histoire a gagné une tonne de traction en ligne, avec des gens applaudissant Pam dans tous les lieux disponibles. Et Internet étant Internet, nous avons même le fan art du formateur PokéMom Pam, gracieuseté de Scomicmaker. Regarde!

J’aimais absolument les messages @CarolineDirectr de sa mère jouant à Pokemon TCG! La voir écraser ses adversaires avec Victini et lancer des pièces de monnaie était tout simplement trop bien! J’ai donc décidé de la dessiner dans le style Pokémon avec une carte d’entraîneur. Les fans de Poke de tout âge sont les bienvenus! pic.twitter.com/Um72HSeZ8X

– Scomicmaker (Commissions Open!) (@Scomicmaker) 27 janvier 2020

Il semble que le monde Pokémon continue de nous donner des histoires de personnes dans le monde réel faisant des choses incroyables à travers le passe-temps. Il y a juste quelque chose dans cette série qui fait ressortir le meilleur des gens du monde entier.

Alors quelle est la prochaine étape pour les réalisateurs? Les deux concurrents ont maintenant des invitations aux championnats régionaux de Charlotte en mars, et aucun n’a l’intention de s’arrêter. Une bonne performance pourrait même signifier un voyage au Championnat du Monde Pokémon TCG. Nous souhaitons évidemment la meilleure des chances dans leurs efforts. Allez les chercher, PokéMom!

