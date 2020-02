Pokémon: à quelle heure la première du film Mewtwo est-elle sur Netflix?

Au cas où vous ne le sauriez pas, le 27 février est le jour des Pokémon, car la date commémore les débuts de la série au Japon et l’édition 2020 est sur le point de tout commencer grâce à la première de Mewtwo contre-attaque: Evolution sur Netflix, film qui ramènera l’histoire que les fans ont appréciée en 1998.

Comme promis, les célébrations de la Journée Pokémon commenceront avec l’arrivée du film Mewtwo sur le service de streaming et cela se produira à 02h01 (heure de Mexico), lorsque Mewtwo ripostera: Evolution Il sera accessible aux utilisateurs. Ce film est un remake CGI du film d’animation Pokemon Le film: Mewtwo contre-attaque, qui est sorti en 1998 au milieu de l’essor de la franchise au cours de ces années.

L’un des Pokémon les plus puissants du monde veut se venger! ‘Pokémon: Mewtwo Strikes Back: Evolution’ sera présenté le 27 février. Netflix uniquement. pic.twitter.com/ytD7WGE5AM

– Netflix Amérique latine (@NetflixLAT) 21 janvier 2020

En termes quantitatifs, Mewtwo riposte: Evolution est le 22ème film Pokémon et cette fois il a été réalisé par Kunihiko Yuyama et Motonori Sakakibara. Respectant l’histoire de la tranche originale, ce film racontera la première rencontre d’Ash Ketchum et Pikachu, avec leurs amis, avec le légendaire Pokémon Mewtwo.

