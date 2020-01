Pokemon Anime aborde la maladresse de la ligne évolutive de Dragonite

Au cours des 20 dernières années, la gamme évolutive Dratini, Dragonair et Dragonite a intrigué de nombreux fans de Pokemon.

Certains fans de Pokémon se sentent gênés que Dratini et Dragonair, qui sont à la fois de couleur bleue et ressemblant à un serpent, puissent évoluer en un dragon orange volant appelé Dragonite. L’anime Pokemon a finalement reconnu cette maladresse dans le dernier épisode, où Ash et Goa en discutent brièvement (traduit par NintendoSoup):

Ash: «Ah. Mais il y a quelque chose de mystérieux dans le Pokémon “

Goa: “Qu’en est-il?”

Ash: “Dratini, Dragonair, Dragonite.”

Ash: “Il y a quelque chose de différent à propos de Dragonite.”

Goa: “Si j’essaye de l’expliquer … Dragonair aurait dû évoluer vers quelque chose comme Milotic.”

Ash: «Oui, non? Comment Dragonite a-t-il pu obtenir ses mains et ses jambes? »

