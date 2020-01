Pokémon Bank Successor Pokémon Home sera lancé le mois prochain

Chaque nuage a un Pokémon brillant.

La société Pokémon a révélé lors de Pokémon Direct spécial d’aujourd’hui que Pokémon Home – son remplaçant payé pour Pokémon Bank – sera lancé le mois prochain.

Pokémon Home est un service basé sur le cloud qui vous permettra de stocker et d’échanger des «mon» applicables entre Pokémon: c’est parti, Pokémon GO et Épée et bouclier Pokémon. En dehors de cette fenêtre de publication, cependant, il n’y avait pas grand-chose d’autre en termes d’informations solides.

