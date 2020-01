Pokémon cakes Food Network Challenge est allé à, euh, des endroits intéressants

Je suis l’un des rares à ne pas aimer le Food Network. Pourtant, plus tôt dans la semaine, la chaîne était diffusée chez moi un soir. L’émission était Food Network Challenge, épisode 5 de la saison 14, “Pokémon Cakes”. Honnêtement, je suis 13-14 ans hors de la boucle en ce qui concerne Pokémon, donc je ne connaissais même pas beaucoup de noms des personnages. Mais ce que je peux dire, c’est que les gâteaux créés par les candidats n’étaient pas exactement une ressemblance 1: 1.

(Les images ci-dessous sont via Kotaku.)

Il y a donc beaucoup d’observations à faire sur ces gâteaux Pokémon. Chikorita est devenu terriblement épinglé par exemple, comme si sa tête était coincée dans une pince pendant un certain temps. Litten est également un peu émacié avec son long corps et ses membres tronqués. Pendant ce temps, Squirtle est un géant mais n’a pas un niveau de détail à égaler. Et enfin, Pikachu ressemble à un fou homicide, avec ou sans étincelles jaillissant de ses mains, et son corps n’est pas assez rond non plus.

Mudkip et Sobble ont l’air plutôt bien dans l’ensemble, et Bulbasaur a finalement remporté la journée grâce à son impressionnant tir de feuilles et à d’autres facteurs variés.

Si vous voulez regarder vous-même l’épisode “Pokémon Cakes” du Food Network Challenge, vous devez essentiellement avoir accès à la chaîne. Ou vous pouvez regarder une partie de ce «flux» qui peut ou non recevoir un avis de retrait bientôt.

[Source/Images Via, Via]