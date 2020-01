Pokemon Center et Bear Walker s’associent pour des planches à roulettes en édition limitée

La société Pokemon Company International et la société de skateboard Bear Walker ont annoncé aujourd’hui une collaboration.

Aux États-Unis, le site officiel de Pokemon Center publiera une collection exclusive de Pokemon Center X Bear Walker avec des planches à roulettes Pokemon. La première série mettra en vedette Charizard, Gengar, Gyarados, Mewtwo et Pikachu. Les cinq premiers sortiront le 11 février 2020.

Détails complets et illustrations ci-dessous:

Une nouvelle série de planches à roulettes sur le thème des Pokémon en édition limitée est en cours de réalisation par Bear Walker, un artisan de l’industrie du skateboard, a annoncé aujourd’hui The Pokémon Company International. La collection de planches à roulettes personnalisées mettant en vedette des Pokémon populaires de la franchise de divertissement emblématique sera disponible exclusivement sur PokemonCenter.com, la première destination en ligne de produits Pokémon premium aux États-Unis, à partir du 11 février 2020.

La série 1 de la collection Pokémon Center X Bear Walker comprendra cinq decks uniques, chacun représentant un Pokémon populaire. En prévision du lancement, The Pokémon Company International et Bear Walker ont dévoilé aujourd’hui les planches à roulettes mettant en vedette Charizard, Gengar, Gyarados, Mewtwo et l’emblématique Pokémon, Pikachu.

“Pokémon est très reconnaissable avec une énorme base de fans dans la communauté du skateboard, y compris moi-même, donc pour cette collection, je voulais faire plus qu’un deck de marque traditionnel”, a déclaré Bear Walker. “Je me propose de créer des œuvres d’art fonctionnelles mettant en vedette des Pokémon et une iconographie que les fans adorent dans le style personnalisé pour lequel mes decks sont connus.”

La collaboration entre Bear Walker et Pokémon Center marque la première collection capsule de ce type pour PokemonCenter.com aux États-Unis ainsi que les premières planches à roulettes premium créées pour les fans.

“PokemonCenter.com a pour mission d’offrir aux fans de Pokémon de nouvelles façons uniques d’exprimer leur passion pour la marque avec des produits haut de gamme et cette collaboration avec Bear Walker est le moyen idéal pour continuer à tenir cette promesse”, a déclaré Cindy Ruppenthal, directrice du commerce électronique chez The Pokémon Company International. “Nous ne pourrions pas être plus excités de montrer aux fans ce que Bear a prévu pour ces planches à roulettes Pokémon avec son célèbre œil pour un savoir-faire méticuleux et une innovation de pointe.”

PokemonCenter.com a également lancé une page de destination aujourd’hui où les fans peuvent en savoir plus et s’inscrire pour recevoir des mises à jour sur les planches à roulettes, y compris la disponibilité avant le lancement. Les fans peuvent visiter le site à PokemonCenter.com/Bear-Walker et suivre @BearWalkerOfficial sur Instagram pour des mises à jour supplémentaires.

