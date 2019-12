Pokemon Center Japan réapprovisionne tranquillement les peluches de remplacement populaires

En 2013, The Pokemon Company a sorti trois types différents de peluches de remplacement au Pokemon Center Japan.

Ces peluches étaient si populaires qu'elles se sont rapidement vendues et ont été réimprimées une fois au cours des dernières années. Après une longue absence, The Pokemon Company a discrètement réintroduit les peluches de remplacement dans les emplacements Pokemon Center et Pokemon Store au Japon le 21 décembre 2019. Si vous avez raté votre chance d'obtenir l'un de ces derniers, c'est le moment.

Les peluches réapprovisionnées incluent la peluche de remplacement de 12 pouces:

Peluche de remplacement de taille standard:

Et mascotte de remplacement:

Qu'est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

