Pokemon Company dévoile entièrement les célébrations de la Journée Pokémon | My Nintendo News

La Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui une variété de nouvelles façons pour les fans du monde entier de célébrer la Journée Pokémon cette année ainsi que la découverte d’un nouveau Pokémon Gigantamax dans les jeux vidéo Pokémon Sword et Pokémon Shield.

Pokémon Day 2020

Le 27 février 1996, les premiers jeux vidéo Pokémon, Pokémon Rouge et Pokémon Vert, ont été lancés au Japon, déclenchant un phénomène mondial qui allait devenir l’une des marques de divertissement les plus populaires et les plus influentes au monde. Chaque année, The Pokémon Company International commémore cette date avec de nouvelles façons pour les fans de Pokémon de célébrer leur amour des Pokémon. En plus de la première mondiale annoncée précédemment du dernier film Pokémon animé sur Netflix et des promotions nouvellement révélées suivantes, divers partenaires de la franchise annonceront leurs propres célébrations de la Journée Pokémon, y compris le jeu mobile Pokémon Masters, les chemises Pokémon présentées par Point d’origine, et plus encore. Les fans peuvent également suivre les dernières nouvelles avec @PokemonNewsUK sur les réseaux sociaux et rejoindre la conversation #PokemonDay.

Le concours Pokémon de l’année commence par le vote sur la recherche Google

Le premier concours Pokémon de l’année est lancé aujourd’hui avec l’aide de Google. Les fans peuvent participer à un sondage où ils peuvent voter pour leur Pokémon préféré en recherchant «Vote Pokémon» sur Google. L’écran de vote sera affiché dans les résultats de la recherche et il y aura huit catégories pour voter. Un vote par catégorie peut être exprimé chaque jour jusqu’au vendredi 14 février à 13 h 59. GMT. Les fans peuvent ensuite découvrir les favoris gagnants le jour Pokémon sur Pokemon.co.uk

Pokémon GO

La Pokémon Company International a récemment annoncé que le film d’animation «Pokémon: Mewtwo Strikes Back — Evolution» sera lancé sur Netflix le jour du Pokémon. En prévision de cette première mondiale, Armored Mewtwo apparaîtra dans les raids légendaires de Pokémon GO à partir du 25 février. De plus, conformément au thème du film, les rencontres avec certains Pokémon sélectionnés figureront dans le film. Des clones Pokémon spéciaux, notamment Venusaur, Charizard et Blastoise, apparaîtront dans les raids Pokémon GO, et le clone Pikachu peut apparaître sur les photos prises dans le jeu mobile populaire. Les célébrations de Pokémon GO ne s’arrêtent pas là, car les joueurs peuvent rencontrer Pikachu et Eevee portant des chapeaux de fête dans la nature, ainsi que Bulbasaur, Charmander et Squirtle arborant le même look festif et éclos à partir d’oeufs de 7 km. En prime, les joueurs pourront terminer deux métiers spéciaux alors qu’ils célèbrent la journée Pokémon avec des amis.

Épée Pokémon et Bouclier Pokémon

Aujourd’hui, The Pokémon Company International a confirmé l’existence d’un nouveau Pokémon Mythique dans Pokémon Sword et Pokémon Shield. Comme moyen spécial de célébrer cette découverte, des détails sur ce Pokémon seront révélés le jour du Pokémon. De plus, les joueurs de ces jeux vidéo populaires ont la chance de découvrir de nouvelles batailles Max Raid mettant en vedette un Milcery spécial, précédemment annoncé sur Pokemon.com. Ces Milcery pourront Gigantamax après être devenus Alcremie. Pour les fans qui ne peuvent pas attendre le jour de Pokémon pour de nouvelles informations sur l’épée et le bouclier Pokémon, The Pokémon Company International a révélé aujourd’hui la découverte du nouveau Gigantamax Pokémon Toxtricity. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.

Gigantamax Toxtricity

Type: Électrique / Poison

Hauteur: 78’9 ″ +

Poids: ??? Kg.

Capacité: Punk Rock / Plus / Moins

Les mouvements de type électrique utilisés par Gigantamax Toxtricity changeront en G-Max Stun Shock. G-Max Stun Shock inflige non seulement des dégâts mais empoisonne ou paralyse tous les adversaires.

Des compétitions en ligne ont également commencé dans Pokémon Sword et Pokémon Shield sur Nintendo Switch, et avec elles, quelques changements mineurs dans leur fonctionnement. En conséquence, les joueurs devront associer leur compte Nintendo à leur compte Pokémon Trainer Club pour gagner des points de championnat (CP) pour les compétitions qui les récompensent. Les joueurs n’ont pas besoin de lier leur compte pour s’inscrire et participer à la compétition, mais s’ils choisissent de ne pas le faire, ils ne seront pas éligibles pour gagner des CP.

Source: The Pokemon Company

Comme ça:

J’aime le chargement …

en relation