Pokémon Day Survey a révélé la créature préférée des fans

Les célébrations de la Journée Pokémon se poursuivent, donc aujourd’hui un haut avec les créatures préférées des fans de la franchise a été révélé. Cela a été rendu possible par une enquête menée par The Pokémon Company sur Google.

Les résultats sont déjà disponibles, nous connaissons donc déjà les 10 créatures préférées des entraîneurs. Comme vous l’imaginez, au sommet, il y a des Pokémon de tous types et de différentes générations.

À la surprise de beaucoup, dans la liste, les Pokémon légendaires ne prédominent pas, car nous y voyons des créatures plus communes. Bien sûr, Gengar est une créature fantomatique qui a eu lieu 10.

Dans la liste, nous voyons également Gardevoir, Rayquaza, Garchop, entre autres. Selon les détails, ce sont des millions de fans qui ont participé à l’enquête. Nous ne voulons pas gâcher la surprise des premières places, nous vous laissons donc une vidéo du haut ci-dessous:

Dans le cadre de cette date spéciale, Game Freak et The Pokémon Company ont également révélé une nouvelle créature unique dans la franchise. Il s’agit de Zarude, un Pokémon et une Plante sinistres qui feront partie de l’Épée Pokémon et du Bouclier Pokémon.

Les fans de la série font la fête, car à partir d’aujourd’hui, ils peuvent voir Mewtwo riposter: Evolution sur Netflix. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’un remake CGI du film d’animation de 1998, où l’on voit le légendaire Pokémon populaire libérer sa pleine puissance.

