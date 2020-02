Pokémon de l’année 2020 – Greninja et le top 10 annoncés le jour du Pokémon! – HITC

Pokémon

Greninja et le reste des 10 meilleurs Pokémon de l’année ont été annoncés le jour Pokémon 2020.

Pokémon Day 2020 bat son plein avec Armored Mewtwo ajouté à Pokémon Go avec des clones tels que Pikachu, tandis que Sword et Shield ont reçu un colosse Mewtwo avec des démarreurs Kanto. En plus de tout cela, les 10 meilleurs Pokémon de l’année ont été annoncés avec Greninja en tête du classement en tant que gagnant.

Le Pokémon de l’année Google Vote a commencé plus tôt dans le mois et en cette belle journée Pokémon, nous avons enfin reçu les résultats. Et, même si tout le monde n’allait jamais être heureux, nous pouvons au moins dire que nous sommes heureux de voir Charizard tenu en si haute estime par les autres fans.

Ci-dessous, vous trouverez les 10 meilleurs Pokémon du vote Google Pokémon de l’année.

Vous pouvez trouver le reste des 10 meilleurs Pokémon de l’année 2020 juste en dessous:

10: Genga

9: Gardevoir

8: Rayquaza

7: Garchomp

6: Sylveon

5: Umbreon – 67, 062 votes

4: Charizard – 93 968 votes

3: Mimikyu – 99, 077 votes

2: Lucario – 102, 259 voix

1: Greninja – 140, 559 voix

Greninja est le Pokémon de l’année 2020

Greninja a été élu Pokémon de l’année 2020 et vous trouverez ci-dessous quelques réactions partagées en ligne:

