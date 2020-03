Pokemon de l’année, gagnants!

La semaine dernière, je vous ai demandé, oui vous, de créer des images représentant le Pokémon de l’année. Ce Pokémon, après que tous les votes aient été comptés par Google, a fini par être Greninja.

Notre image gagnante cette semaine vient de Fait avec Kinja qui a créé un type de jeu de combat Pokémon très différent.

J’ai l’impression que ce concours nous a fourni l’une des entrées les plus diversifiées du jeu depuis un certain temps. Pas beaucoup de chevauchements, pour la plupart. Des trucs horribles aussi. Je ne suis pas un fan de Limp Bizkit devenir un nouveau bâillon de course aux côtés de Sonic.

Mais maintenant que j’ai dit que je savais que je ne fais qu’empirer les choses …

Quoi qu’il en soit, vous pouvez consulter le message d’origine pour voir toutes les entrées, mais voici quelques-unes de mes préférées.

Richardrae1 remporte le prix du «pire plan néerlandais».

EpicTacoSam remporte le prix du «meilleur jeu de combat crossover de 2020».

MonoArtan obtient le prix pour “Coolest Arcade Party, Ever!”

Joel accroche le prix pour “Weirdest Magic Mike Spinoff.”

Andrew remporte le prix de la «Meilleure mission furtive».

sciteach reçoit le prix «The Greatest!»

Mrichson remporte le prix du «Wildest MCU Cameo».

Cecil_Banon ne gagnera jamais rien tant que je serai là.

Bob The Rock obtient également rien.

Et enfin, Neuroplastique remporte le prix de «Encore mieux que le remake».

C’est tout pour le concours de cette semaine! Si votre création n’a pas gagné, ne vous inquiétez pas! Il y a toujours demain quand je serai de retour avec un nouveau “Concours Boutique”.

.