Pokémon: Diamond and Pearl Galactic Battles rejoint Pokémon TV ce vendredi

Si vous avez aimé regarder Pokémon: The Power of Us lors de sa sortie sur Netflix au début de cette année, vous pourriez également être intéressé par une des plus anciennes séries télévisées. Plus tard dans la semaine de vendredi, la 12e saison du Pokémon de longue date, la série sera publiée sur Pokémon TV.

Pokémon: Diamond and Pearl Galactic Battles a été publié pour la première fois en 2008 et se déroule dans la région de Sinnoh. Il met en vedette Ash, Pikachu, Dawn et Brock. Voici le récapitulatif complet:

Dans Pokémon: DP Galactic Battles, la menace de l’équipe Galactic continue de planer sur la région de Sinnoh. Ash et ses amis continuent de se laisser prendre dans les stratagèmes de ce mystérieux groupe de méchants, mais nos héros ont également leurs propres défis inattendus à relever. Dawn a les mains pleines pour s’occuper de son Pokémon, tandis que la rivalité continue d’Ash avec Paul se termine enfin dans une bataille complète de six contre six! Ce pourrait être le test ultime des styles de formation – est-ce que Ash arrivera en tête?

Cette saison contient 52 épisodes au total. Vous pouvez regarder cette saison sur Pokemon.com ou en téléchargeant l’application mobile Pokemon TV.

Allez-vous revisiter cette ancienne série? L’avez-vous déjà regardé? Dites-nous ci-dessous.

